UEFA investigará el altercado del descanso del partido entre Irlanda e Israel

Imagen del partido entre Israel y la República de Irlanda de la Liga de Naciones 26-27 - Vincenzo Orlando/IPA via ZUMA Pr / DPA

LONDRES 6 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

La UEFA anunció este martes que ha abierto una investigación sobre el altercado ocurrido en el descanso del partido de la Liga de Naciones disputado el domingo a puerta cerrada entre la República de Irlanda e Israel en Serbia y que terminó en empate.

Según ha podido saber la Press Association, durante el altercado ocurrido en el TSC Arena de Backa Topola, un miembro del cuerpo técnico de Irlanda, el preparador físico Damien Doyle, denunció que un jugador israelí le había escupido. Tras el empate a 1-1, el seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, afirmó que, en su opinión, ambos equipos no deberían enfrentarse y pidió a la UEFA que "intervenga y haga algo".

"Tras revisar los informes oficiales, que incluían una denuncia de un incidente ocurrido en el túnel o en sus inmediaciones durante el descanso, se ha designado a un inspector de ética y disciplina de la UEFA para que lleve a cabo la investigación disciplinaria pertinente en relación con posibles conductas indebidas de uno o varios jugadores con motivo del partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones entre la República de Irlanda e Israel, disputado el 4 de octubre de 2026 en Backa Topola, Serbia", apuntó un portavoz del ente rector del fútbol europeo.