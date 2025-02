La UEFA prohíbe arbitrar a David Coote hasta junio de 2026

LONDRES, 28 Feb. (PA Media/dpa/EP) -

La UEFA sancionó este viernes al ex árbitro de la Premier League David Coote con la prohibición de ejercer como tal hasta junio de 2026, después de que organismo de control, ética y disciplina del organismo rector del fútbol europeo dictaminara la semana pasada que el colegiado había violado las normas básicas de conducta y desprestigiado al fútbol.

Coote fue despedido por la Premier League Match Officials Ltd (PGMOL) en diciembre, tras ser suspendido un mes antes, después de que circulara en las redes sociales un vídeo en el que aparecía haciendo comentarios despectivos sobre el Liverpool y el ex entrenador del club Jürgen Klopp.

Posteriormente, otro vídeo mostró a Coote esnifando polvo blanco, al parecer durante la Eurocopa 2024, y la PGMOL dijo que el funcionario había incumplido gravemente su contrato de trabajo y que sus acciones hacían que su puesto fuera "insostenible".

El organismo de control, ética y disciplina del fútbol europeo se reunió la semana pasada y dictaminó que Coote había violado las normas básicas de conducta decente y desprestigiado al fútbol, y a la UEFA en particular.

En una entrevista concedida en enero, Coote se declaró homosexual y afirmó que su lucha por ocultar su sexualidad había contribuido a que tomara malas decisiones, como el vídeo sobre el Liverpool y su consumo de drogas.

"He tenido problemas de autoestima, y eso está relacionado con mi sexualidad", declaró a The Sun. "No me reconozco en el vídeo de la cocaína. He pasado largos periodos sin consumirla, pero era una de mis vías de escape. Me llena de un enorme sentimiento de vergüenza decir que tomé ese camino", agregó.