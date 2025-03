Unai Simón: "Lo que se esté diciendo de Iñigo Martínez me parece una falta de respeto"

Sobre la Liga de Naciones: "Tenemos que pensar en grande y en volver a revalidar el título"

LAS ROZAS (MADRID), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección española Unai Simón ha declarado este martes que le parecen una "falta de respeto" las dudas que están apareciendo sobre la lesión de Iñigo Martínez y su caída de la convocatoria de Luis de la Fuente, asegurando que el central del FC Barcelona no se merece todo lo que se está hablando sobre él.

"La verdad es que me parece mal dudar de un jugador como Iñigo Martínez. Si el club ha sacado un parte médico diciendo que está lesionado, creo que es una falta de respeto no hacer el caso no solo al jugador, sino poner en evidencia al cuerpo médico del FC Barcelona", aseguró en rueda de prensa desde la concentración española en Las Rozas.

Además se ha mostrado convencido de que la voluntad del futbolista blaugrana era acudir a la llamada del seleccionador. "Estoy seguro que tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido por la lesión que tuvo. Lo que se esté diciendo de él y demás, creo que me parece una falta de respeto y no se merece lo que se está hablando ahora de él", reiteró.

Por otro lado, el guardameta del Athletic Club regresa a una convocatoria de la selección tras no haber podido estar en las tres últimas citas por la operación de muñeca a la que se sometió días después de la final de la Eurocopa, encontrándose "mucho mejor" que a final de temporada y sin problemas para competir a pesar de tener dolor en algunas ocasiones.

"Me encuentro mucho mejor que al final de la temporada pasada. No deja de ser una operación de la cual me quitaron las agujas hace cuatro meses, y en el mundo del fútbol es mucho tiempo, pero en el mundo de la cirugía y de los servicios médicos es un plazo muy corto. Así que de vez en cuando tengo algún dolor, pero no tengo problemas para competir y no me genera ningún tipo de impedimento", explicó.

Preguntado sobre si ha hablado con el seleccionador Luis de la Fuente para saber si volverá a ser titular, el portero vasco ha afirmado que no ha sido el caso. "No he hablado con Luis. Al final, de lo único que deberíamos hablar es si ha cambiado durante estas últimas convocatorias el planteamiento del juego. Un pequeño detalle, en la salida de balón sí que hemos hablado, pero no del tema de quién va a jugar y quién no", aseguró.

"Si soy titular o no lo soy, pues de eso no hemos hablado. Eso lo veremos este jueves", declaró el portero de la selección, que aún desconoce si será el guardameta elegido para el partido de este jueves (20.45) frente a Países Bajos, en el que será encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Simón ha afirmado que "tienen que pensar en grande" e intentar revalidar el título que lograron en 2023 tras vencer en los penaltis a Croacia. "Creo que más allá de ponernos el tópico de partido a partido, de ganar estos cuartos de final y presentarnos en esa 'Final Four', tenemos que pensar en grande y en volver a revalidar el título que tenemos", manifestó.

Para ello tendrán que vencer en primer lugar a la selección neerlandesa en cuartos de final, teniendo que hacer dos encuentros muy buenos para poder avanzar a semifinales. "Todo pasa por hacer dos buenísimos partidos contra Países Bajos, que nos lo va a poner muy complicado", avisó.

Finalmente el guardameta también ha tenido palabras sobre la alta exigencia que exigen los partidos que se disputan en el fútbol actual, especialmente en los encuentros de competiciones europeas, y aseguró que le parece "normal" el número de jugadores lesionados que hay actualmente.

"Me parece normal que haya tanto jugador lesionado. Hay mucha exigencia de partidos, ya no solo por la continuidad de los partidos que estamos viendo, el ritmo al que se disputan los partidos de 'Champions' y 'Europa League' nos exige a los jugadores mucho nivel y ritmo", finalizó.