La selección arranca su concentración para la eliminatoria ante Países Bajos de Liga de Naciones

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol inició este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su concentración para la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones que le medirá a los Países Bajos el jueves 20 y el domingo 23.

Los internacionales citados por el seleccionador Luis de la Fuente, a excepción del centrocampista Aleix García, convocado esta mañana tras conocerse la baja por lesión de Marc Casadó (FC Barcelona) y que llegará por la tarde, se concentraron en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para comenzar a preparar estos dos partidos, con el primer entrenamiento programado para las 19.00 horas y abierto al público.

Entre las novedades en esta concentración están las del central del Real Madrid Raúl Asencio y la del defensa del Bourmemouth inglés Dean Huijsen, que estaba citado por la Sub-21, pero que fue llamado para 'ascender' tras los problemas físicos de Íñigo Martínez (FC Barcelona).

"Me he despertado a las 10.00 y creo que tenía que estar a las 12.00 con la Sub-21, pero nada, me dijeron que estaba convocado (con la Absoluta) y superorgulloso", recalcó el joven central a su llegada a la Ciudad del Fútbol a los medios.

Por su parte, el centrocampista del Arsenal FC Mikel Merino recordó que esta concentración "es crucial" para la actual campeona de Europa. "Llevamos mucho tiempo sin vernos y es muy importante, sobre todo estos primeros días, volver a coger los automatismos del equipo. Tenemos por delante dos partidos muy ilusionantes, muy bonitos. Sabemos a lo que nos enfrentamos, ya hemos estado aquí antes y tenemos mucha ilusión puesta en esta competición", subrayó el navarro.

El segundo de los partidos ante los Países Bajos será en Valencia, en el Estadio de Mestalla, como homenaje a los damnificados por la dana del pasado mes de octubre, y un choque especial para el delantero Ferran Torres (FC Barcelona), de nuevo de regreso con el combinado nacional.

"Creo que va a ser muy bonito y va a ser un momento especial porque nunca he podido jugar con la selección en casa y ojalá podamos dar la victoria a Valencia. Va a ser un día emotivo y ojalá acabar con la guinda del pastel", deseó el valenciano.

Además del entrenamiento de este lunes, la campeona de Europa hará otros dos a puerta cerrada el martes y el miércoles por la mañana antes de partir hacia Róterdam donde el jueves se medirá en la ida de estos cuartos de final a la Liga de Naciones a los Países Bajos. El equipo volverá el viernes directamente a Valencia para tener un entrenamiento abierto y solidario a las 19.00 horas en Mestalla y el sábado hará la sesión oficial a la misma hora y en el mismo lugar previo a la vuelta del domingo