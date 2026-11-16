La Unión de Clubes Europeos denuncia el acuerdo entre UEFA y EFC: "Cientos de clubes no tienen ni voz ni voto"

Archivo - El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin (derecha), conversa con el presidente del PSG y la EFC, Nasser Al-Khelaifi, en la final de la Supercopa de Europa 2026. - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Clubes Europeos (UEC) presentó este lunes una denuncia ante la Comisión Europea impugnando el Memorando de Entendimiento entre la UEFA y la Asociación Europea de Clubes de Fútbol (EFC) y solicita que investigue si el acuerdo infringe los artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aquellos que prohíben los acuerdos anticompetitivos y el abuso de posición dominante.

La UEC argumenta que el acuerdo, prorrogado en octubre de 2024 hasta julio de 2033, "otorga a un grupo selecto de clubes una influencia decisiva sobre el acceso a las competiciones europeas, el calendario y la distribución de los ingresos, mientras que cientos de otros clubes no tienen voz ni voto".

"La queja se centra en el reconocimiento por parte de la UEFA de la EFC como el único organismo que representa a los clubes europeos. La UEC afirma que esta representación exclusiva, sumada a la desigualdad en los derechos de voto dentro de la EFC, permite a los clubes más importantes influir en las normas que afectan a toda la estructura del fútbol, lo que les ayuda a consolidar su ventaja en un sector que mueve 40.000 millones de euros al año", explicó la entidad en su comunicado.

Por ello, la UEC presenta esta denuncia como "una defensa del modelo deportivo europeo", que pretende "una competición abierta basada en el mérito deportivo y sustentada en la solidaridad".

La denuncia fue elaborada con el asesoramiento del profesor Miguel Poiares Maduro, ex abogado general del Tribunal de Justicia de la UE y ex presidente del Comité de Gobernanza y Revisión de la FIFA. "Este caso trata de utilizar el derecho de la competencia europeo para proteger el modelo deportivo europeo de competiciones genuinamente abiertas y equilibradas", declaró.

"Un sistema en el que un grupo selecto de clubes de élite tiene el poder de decidir quién compite en las competiciones europeas y cómo se distribuyen los ingresos no solo perjudica la competencia en el fútbol europeo y nacional, sino que destruye gradualmente el modelo de competición abierta y equilibrada que la propia UEFA afirma proteger. Si la UEFA está realmente comprometida con ese modelo, debería acoger con beneplácito esta denuncia como una forma de desafiar el creciente poder de los clubes de élite y proteger mejor a todos los actores del fútbol", agregó Poiares Maduro.

Ovidiu Costesin, presidente de la UEC, defendió que han propuesto "soluciones innovadoras" desde su creación con el objetivo de "lograr que el fútbol beneficie a todos los clubes". "Solo nuestro Programa de Recompensas al Desarrollo de Jugadores habría destinado unos 67 millones de euros a clubes de divisiones inferiores en la temporada 2025-26", dijo.

"Sin embargo, a estos clubes se les niega la oportunidad de participar en la toma de decisiones sobre su futuro. Respetamos plenamente el papel de la UEFA. Pero el respeto no puede significar silencio. Todos los clubes merecen tener voz y voto en las decisiones que definen su futuro", aseveró.

Así, la UEC solicita a la Comisión Europea que abra "una investigación formal, obtenga y publique el acuerdo, determine que infringe la legislación de competencia de la UE y ordene la eliminación de las cláusulas restrictivas". Y pide cambios en las normas relativas al calendario, el acceso y la distribución de los ingresos, así como "una participación más amplia y representativa de los clubes en la gobernanza del fútbol europeo".

Según explicaron, la denuncia identifica "tres preocupaciones: el mandato de representación exclusiva del EFC; su influencia en las decisiones de las competiciones de la UEFA; y las restricciones a la afiliación de clubes a otras asociaciones transfronterizas".

Además, mencionan en su comunicado "un estudio económico académico presentado junto con la denuncia" que analiza el equilibrio competitivo en las competiciones europeas y nacionales. "El estudio revela que, desde el año 2000, alrededor de 50 clubes han acaparado aproximadamente el 80% de las plazas de la Liga de Campeones. La UEC argumenta que la gobernanza y los mecanismos de recaudación de ingresos refuerzan esta concentración", explicaron.