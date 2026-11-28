Callum Wilson, Manchester United - Brentford - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United cayó con estrépito (0-4) ante el Brentford en la jornada 12 de la Premier, lejos de encontrar algo de efecto en la llegada de Mauricio Pochettino a su banquillo, mientras que el Aston Villa alargó su pobre dinámica con un 2-2 contra el Ipswich.

Los 'red devils' siguen de capa caída pese a la llegada de Pochettino, ex de la selección de Estados Unidos que acudió a la llamada de un gigante en crisis. Después de la derrota en Anfield y un empate en Champions, el United fue goleado en la presentación del argentino en Old Trafford, a manos del Brentford.

El equipo londinense, que llama a la puerta del 'Top 4' en la tabla, doblegó con facilitada a los de Mánchester, que pueden caer a la posición de colista este domingo si el Crystal Palace gana al Hull City. Los locales empezaron bien, con los avances de Patrick Dorgu y Joshua Zirkzee, pero al descanso sonaron los pitos, tras el doblete de Callum Wilson para el Brentford (0-2).

Los de Pochettino rondaron el gol en la reanudación, sin fortuna o puntería, y las esperanzas de remontada de esfumaron con el 0-3 de Kristoffer Ajer en el minuto 82. En el descuento, Kevin Schade hizo el cuarto de un Brentford que se codea con los mejores de la Premier, como un Leeds que goleó (3-0) al Coventry.

Además, la jornada del fútbol inglés dejó este sábado el cuarto empate seguido del Aston Villa, a pesar de que los de Unai Emery se adelantaron por dos veces al Ipswich. Alysson y Joao Gomes marcaron para los 'villanos', pero los locales mejoraron en el segundo tiempo con el 2-2 de Leif Davis al poco de la reanudación, y dejaron con justicia el reparto de puntos en Portman Road.