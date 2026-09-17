Uribes: "Convenceremos a FIFA de que la final sea en España porque tenemos argumentos poderosos de sobra"

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ofrece una rueda de prensa tras la primera reunión de la Comisión Interministerial para la preparación y organización del Mundial de fútbol de 2030 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró este jueves que están "preparando los deberes" para la organización del Mundial 2030 y que tienen "argumentos poderosos para convencer a la FIFA" de que la final debe ser en España, que ha sido la que ha "liderado" este proyecto desde el principio y cuenta ya con el Santiago Bernabéu y el Spotify Camp Nou, aunque también demandó no perderse "en otras consideraciones y hacer el mejor Mundial de la historia".

"No estamos en esa fase. Creo que las cosas se hacen bien cuando se hace cada una cuando toca. Nosotros, de forma muy anticipada, celebramos tres reuniones ya de la Comisión Interministerial, una incluso con el presidente del Gobierno o sea que los deberes los estamos preparando", indicó Uribes a los medios tras acudir a la presentación de las becas de la Fundación Bepro.

El dirigente reiteró que el último Mundial ha acabado "hace un mes y medio" y ahora están "trabajando" en tener esas "once sedes", con la inclusión de Vigo y Valencia, con las que "nunca" tuvo "dudas", mientras que el escenario de la final "es un tema que habrá que enfrentarse a él cuando toque" y que es "una decisión de FIFA". "Lo decimos todos los días, que si fuera Rafa Louzán, la ministra Tolón o mía ya estaría tomada y sería en España", remarcó.

"Lo que tenemos que hacer es convencer a la FIFA y es lo que vamos a hacer porque además tenemos argumentos poderosos de sobra de que España es el mejor país para organizar una final, no sólo porque acabemos de ganar un Mundial y es importante ese valor simbólico y esa tradición de fútbol que tenemos y que no tienen tantos países en el mundo, si no porque tenemos infraestructuras y capacidad", añadió el dirigente, que desveló que fue "decisivo" para obtener esta Copa del Mundo, el trabajo que "la policía fundamentalmente" para acoger de "forma pacífica y ordenada" la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu entre River Plate y Boca Juniors en 2018.

Además, pidió "hacer historia" sobre esta candidatura que tuvo que lidiar con "una alternativa muy poderosa" como la del Reino Unido, y porque también ganaron "el apoyo de África" al incorporar a Marruecos y tener "también ese mensaje extraordinario al mundo de tres países, tres culturas y dos continentes por primera vez en la historia". "Entonces veamos las cosas con perspectiva porque si no, a veces, olvidamos y luego hacemos reflexiones que no se corresponden", sostuvo,

Por ello, el presidente del CSD recalcó que deben "estar todos unidos" y que Rafael Louzán, presidente de la RFEF, "lo tiene claro". "Veo que su vicepresidente Tebas, duda más, y que incluso he oído al vicepresidente Aganzo también dudar. Yo espero que no duden, España tiene que estar hasta el final y tenemos que liderar esto, tenemos que ganar por supuesto la candidatura de la final", aseveró.

"Pero tenemos que hacer el gran Mundial de la historia y España va a ser fundamental ahí con 11 sedes y con una organización que supone más del 60 por ciento. Creo en el gran honor, la gran responsabilidad y el gran reconocimiento que tiene España y no deberíamos perdernos en otras consideraciones y hacer el mejor Mundial de la historia, pelear por la final porque nos la merecemos y tenemos argumentos de sobra, y estar todos unidos para que esto salga", remarcó el político.

CALIFICA DE "EXTRAORDINARIO" EL OFRECIMIENTO DE BERNABÉU Y CAMP NOU

De todos modos, insistió en que lo de la final "lo decide el gran club de FIFA". "Si lo decidiera España no estaríamos hablando de todo esto ni me harían esta pregunta, tendríamos la duda como mucho de si es en Madrid o es en Barcelona porque es una gran noticia que el Real Madrid y el FC Barcelona hayan ofrecido tanto el Santiago Bernabéu como el Spotify Camp Nou, me parece extraordinario", remarcó.

Tampoco espera ningún tipo de influencia para que no sea en España tras todas las informaciones de los últimos días y explicó que viendo "los antecedentes de Mundiales anteriores, la decisión sobre la final se toma muy al final". "En 2030 veremos como estamos todos. Si yo fuera FIFA, lo prudente sería tomar esa decisión en el 2029, o a finales del 2029, con un horizonte más próximo a la celebración del Mundial para asegurar muchas cosas", expresó.

"Tenemos ya hecho el Santiago Bernabéu, estadio del equipo con más títulos de la historia del mundo, el FC Barcelona va a tener el suyo muy pronto y además va a ser finalista de la Champions en el 2029, y el estadio de Casablanca se está haciendo. Tomar decisiones antes de tiempo a veces puede generar problemas, animo a la FIFA que la tome cuando toque, y aunque no depende tampoco de mí, espero que no se tome antes de tiempo", advirtió Uribes.

"Y en todo caso, que FIFA escuche las buenas razones de España para que sea en España, sobre todo porque además hemos liderado esto. Y yo creo que nuestro país se los merece, lo dijo el presidente del Gobierno, lo subrayo y apoyo también, que España se merece ganar un Mundial en España", sentenció el presidente del CSD.