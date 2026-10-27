Valencia, Betis, Alavés, Celta y Levante arrancan el sueño de la Copa

Pepelu celebra un gol para el Valencia CF ante el Villarreal CF en Mestalla. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valencia CF, Real Betis, Deportivo Alavés, RC Celta y Levante UD arrancan su aventura en la Copa del Rey 2026-27 con sus enfrentamientos de primera eliminatoria ante CFUE Tavernes de la Valldigna, CDA Navalcarnero, CD Anaitasuna, Salamanca CF UDS y CD Tarancón, respectivamente.

Estos cinco conjuntos de la máxima categoría del fútbol español arrancan su participación en la Copa del Rey en un primera ronda con un total de 56 encuentros, de los cuales este miércoles se jugarán 24. Del martes al jueves se cruzan 112 equipos, sin los exentos FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, que además es vigente campeón, por jugar la Supercopa de España, con conjuntos de categorías a nivel nacional y autonómico.

Esta primera eliminatoria empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local, por lo que este martes hasta cinco equipos de Primera División visitarán a rivales modestos y llevarán el fútbol de élite a localidades y estadios de toda España.

El Tavernes se medirá (21.00) al Valencia, ocho veces ganador de la Copa del Rey, aunque lo hará en Mestalla y no en el Municipal de Tavernes, donde habitualmente disputa sus encuentros de local de la Lliga Comunitat FFCV, la sexta categoría del fútbol español, ya que se quedaba 'corto' para las necesidades de esta competición.

Javier Aguirre busca su primera victoria desde que llegó al banquillo 'che', iniciando una serie tan compleja como importante, ya que este fin de semana visitará al Elche CF y después recibirá al Real Madrid, antes del parón internacional. Más de 25.000 entradas vendidas para que el Tavernes, que ocupa puestos de descenso en su Liga y viene de ganar al CFI Alicante (2-3), alargue su sueño en el torneo del KO.

Tras clasificarse para esta primera eliminatoria de la Copa del Rey como finalista de la Copa Federación, el Navalcarnero vivirá su particular 'noche de Champions' (21.00) ante el Betis, equipo que disputa la Liga de Campeones esta temporada. El escenario será el Estadio Municipal de Santo Domingo, en Alcorcón, y no el Mariano González del municipio del suroeste de la Comunidad de Madrid, debido a su aforo limitado para unos 1.500 espectadores.

Partido histórico para un equipo con más de 2.000 socios y abonados, que solo ha perdido un encuentro como local esta temporada y que ya el año pasado pasó a segunda ronda tras eliminar a la AD Mérida y llevó a la prórroga al Getafe CF. Además, vienen de ganar al Numancia en el Grupo 5 de Segunda RFEF, aunque ahora el reto será mayúsculo, ante un Betis que levantó la Copa en 2022 y que, pese a sumar dos partidos sin ganar en Liga, sigue siendo su mejor arranque liguero de la historia igualado con el de la 2022-23.

Por su parte, el Alavés, a las 19.00, afronta un derbi vasco ante el Anaitasuna. El club de Azkoitia vuelve a la Copa seis años después, con el recuerdo de cuando rozaron la gesta en el campo de Txerloia ante el Getafe (1-2). Ahora, llega rozando los puestos de ascenso de la primera división de honor del País Vasco, después de cinco victorias consecutivas. Los de Quique Sánchez Flores parecen haber dejado atrás su buen inicio después de seis partidos sin ganar, y ahora el finalista en la 2016-17 quiere celebrar su primer triunfo lejos de Mendizorrotza.

El Celta, también a las 21.00, inicia en Salamanca el reto de la Copa, competición en la que los cuartos de final de la 2023-24 ha sido su techo en los últimos nueve cursos. El conjunto celeste, liderados por Iago Aspas en la convocatoria, se miden en El Helmántico al conjunto del grupo quinto de Segunda RFEF entrenado por Iker Muniain, que conquistó este torneo hace poco más de dos años con el Athletic.

Ahora vuelve a un feudo en el que ya se impusieron al conjunto 'charro' por un contundente 0-7 en la segunda ronda del torneo en 2024. Los de Muniain, que comenzaron bien el curso y que están en esta fase al eliminar a la UD Santa Marta, no atraviesan un buen momento de forma, con solo un triunfo en los últimos cinco encuentros. Aunque siguen invictos en un Helmántico que se prepara para soñar.

Finalmente, a las 19.00, el Tarancón quiere dar la campanada ante el Levante, inmersos en una racha de seis partidos sin perder en el Grupo 18 de Tercera RFEF para rozar ahora los puestos de 'playoffs' que sí jugaron, aunque no superaron, el pasado curso. Además, el conjunto 'granota', que lleva tres temporadas cayendo ante equipos de peor categoría, sigue sin ganar a domicilio.

--HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE ESTE MIÉRCOLES DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY 2026:

Utebo FC - CE Sabadell FC 19.00.

CD Pamplona - SD Eibar 19.00.

UD Poblense - AD Ceuta FC 19.00.

Coruxo FC - Zamora CF 19.00.

Club Portugalete - Real Unión Club 19.00.

CD Anaitasuna - Deportivo Alavés19.00.

CD Tarancón - Levante UD 19.00.

Peña Sport FC - SD Huesca 19.00.

SD Amorebieta - UD Logroñés 20.00.

CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén CF20.00.

CD Alcoyano - RCD Mallorca20.00.

CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés 20.00.

CD Covadonga - Real Valladolid CF 20.00.

CD Numancia de Soria - Real Oviedo 20.00.

CD Badajoz - CD Tenerife 20.00.

CS Puertollano - Albacete Balompié 20.00.

CD Cieza - Granada CF 20.30.

Reus FC Reddis - Barakaldo CF20.30.

CD Minera - FC Cartagena 20.30.

RS Gimnástica Torrelavega - UD Ourense20.30.

CDA Navalcarnero - Real Betis Balompié21.00.

Salamanca CF UDS - RC Celta 21.00.

Xerez CD - Cádiz CF 21.00.

CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF 21.00.