El Valencia busca un premio europeo inesperado ante un Barça campeón

Archivo - Dani Olmo, durante el partido de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el Valencia CF disputado en el Estadi Johan Cruyff de Barcelona el 14 de septiembre de 2025 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF recibe este sábado en Mestalla (21.00 horas) al campeón FC Barcelona en la última jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, en un encuentro en el que los valencianistas deben ganar para tentar a la suerte de estar en Europa el próximo curso y cerrar de la mejor manera una campaña liguera en la que llegaron a sufrir por el descenso, ante unos 'culers' ya sin nada en juego pero que a nivel individual sí persiguen metas, como los trofeos Zamora y Zarra.

Hace apenas unas semanas, el objetivo del conjunto dirigido por Carlos Corberán era certificar matemáticamente la permanencia. Conseguido ese primer reto, el equipo 'che' ha transformado la angustia por evitar el descenso en una ilusión europea que parecía impensable durante buena parte del curso.

Noveno con 46 puntos, el Valencia necesita ganar al Barça y esperar que fallen tanto el Getafe CF, séptimo con 48 puntos y que recibe a Osasuna, como el Rayo Vallecano, octavo también con 48 puntos y visitante en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés.

El premio sería una séptima plaza que da acceso a la próxima Conference League, un objetivo que añadiría brillo a la notable reacción valencianista de los últimos meses. Además, Mestalla presentará un ambiente de gran cita para empujar a un equipo que viene de caer por 4-3 en Anoeta ante la Real Sociedad, un resultado doloroso pero que mantuvo vivas sus opciones continentales hasta la última jornada.

No llega, sin embargo, el Valencia en las mejores condiciones. Corberán pierde por sanción al central Eray Cömert y tampoco podrá contar con los lesionados José Luis Gayà, Renzo Saravia, José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier. Lucas Beltrán tampoco estará disponible, mientras que Arnaut Danjuma sí ha podido reincorporarse al trabajo tras superar sus problemas de espalda. Además, el técnico valencianista ha avanzado que completará la convocatoria con varios futbolistas del filial.

Enfrente estará un Barça que ya certificó hace jornadas un título liguero conquistado con autoridad y que cerrará el campeonato buscando prolongar una dinámica casi impecable. Los de Hansi Flick cayeron ante el Alavés ya siendo campeones, y no quieren que una segunda derrota reste mérito a una Liga en la que, además, han logrado el récord histórico de ganar todos los partidos jugados como local, sin ceder un solo punto.

Aunque sin objetivos colectivos pendientes, el conjunto 'culer' sí tiene varios objetivos individuales dentro de su vestuario. Uno apunta a la portería, donde Joan Garcia tiene muy encarrilado el Trofeo Zamora gracias a sus 0,70 goles encajados por partido, por delante de Thibaut Courtois (0,84) y Jan Oblak (1,03). Tiene margen de sobra, aunque Flick podría optar por darle una oportunidad al guardameta polaco Wojciech Szczesny.

El otro mira al Trofeo Zarra, donde Ferran Torres comparte liderato entre los goleadores españoles con 16 tantos junto a Lamine Yamal, baja para este encuentro por lesión, y aventaja en uno a Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y en dos a Borja Iglesias (Celta).

Precisamente Ferran, formado en la cantera valencianista y con pasado en el primer equipo 'che', podría disponer de muchos minutos en Mestalla para tratar de convertirse en el primer jugador del Barça que conquista el galardón al máximo goleador nacional. Esa circunstancia podría incluso relegar a un papel secundario a Robert Lewandowski, que afronta su último partido como 'culer'.

En cuanto a las bajas, Flick no podrá contar con Lamine Yamal ni Fermín López, mientras que Jules Koundé apunta también a perderse el encuentro por unas molestias musculares que el cuerpo técnico prefiere no arriesgar a pocos días del inicio del Mundial de selecciones. La noticia positiva para el técnico alemán es la recuperación de Frenkie de Jong, ya entrenado con normalidad y disponible para la visita a Mestalla.

El precedente más reciente entre ambos equipos invita al optimismo blaugrana. En la primera vuelta, el Barça arrolló al Valencia por un contundente 6-0 en el Estadi Johan Cruyff, una victoria que prolongó una clara superioridad reciente de los catalanes en este duelo. Sin embargo, Mestalla suele elevar la exigencia para cualquier visitante y el Valencia se aferra a ello para intentar culminar una remontada clasificatoria que le permita cambiar la lucha por la permanencia por una inesperada clasificación europea.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

VALENCIA CF: Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Núñez, Vázquez; Guido, Ugrinic; Diego López, Javi Guerra, Rioja; y Duro.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Gavi; Bardghji, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C. Cántabro).

--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 21.00/DAZN.