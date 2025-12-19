Valencia - Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF recibirá este viernes al RCD Mallorca en la jornada 17 de LaLiga EA Sports, un partido que ambos equipos afrontarán situados en la zona baja de la clasificación y con necesidad de sumar los tres puntos para no marcharse al parón navideño en puestos de descenso.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete, Gayá; Ugrinic, Pepelu, Almeida; Rioja, Duro y Diego López.

Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes, Samú Costa, Darder; Joseph, Muriqi y Virgili.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Valencia y Mallorca de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 19 de diciembre a las 21.00 horas en Mestalla.

DÓNDE VER

El duelo entre los che y los bermellones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.