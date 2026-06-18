El Valencia y Puma homenajean a la despedida de Mestalla en la camiseta de 2026-27. - PUMA

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF y PUMA han presentado este jueves la equipación 'Home' para la temporada 2026-27, diseñada para los jugadores, jugadoras y aficionados que homenajea a la historia e identidad del club en la temporada de la despedida de su estadio, el Camp de Mestalla.

Tradición, elegancia e innovación se entremezclan en un diseño que combina por primera vez en una misma equipación el blanco y el rojo torino, color alternativo más utilizado por el Valencia CF a lo largo de su historia.

Ambos colores se unen para celebrar la eternidad del Camp de Mestalla con un diseño que conecta el legado a través del tiempo, reivindicando la pasión del club, la valentía del murciélago y la trayectoria histórica de una identidad centenaria.

La camiseta mantiene el blanco como color predominante, mientras que el rojo torino cobra protagonismo resaltando el cuello de pico, las mangas y diferentes acabados. Además, el símbolo del murciélago, icono universal del Valencia CF a lo largo de su historia, está presente en diferentes elementos de un diseño que cobra fuerza en cada detalle: desde la parte posterior del cuello al escudo, que incorpora como gran novedad un relieve texturizado que reproduce la silueta y el movimiento de las alas de este emblema del club y de la ciudad.

La colección se completa con pantalón y medias en color negro, generando el contraste habitual sobre la base blanca de la camiseta, y para esta temporada incluye como principal elemento novedoso los detalles en rojo torino.

En color negro resaltan los logotipos de Puma, ubicados en el pecho y en los hombros, así como el de TM Grupo Inmobiliario como patrocinador principal en el frontal de la camiseta y el de Divina Seguros, aseguradora oficial del Valencia CF, situado en la manga izquierda.

Mientras tanto, en el pantalón destaca en color blanco el logotipo de Puma y el de Skoda, Vehículo Oficial del Valencia CF.

En el apartado técnico, la nueva camiseta incorpora la última evolución de la tecnología Ultraweave 'Thermoadapt' de Puma, un tejido de alto rendimiento desarrollado para ofrecer una mayor elasticidad y transpirabilidad sin renunciar a la ligereza característica de la colección.

El resultado es una equipación diseñada para maximizar la comodidad y el rendimiento de los jugadores tanto en competición como en los entrenamientos. La equipación está ya disponible en la tienda online y oficiales del Valencia CF y en las de Puma y en puma.com.