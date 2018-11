El Valencia quiere acabar con sus dudas ante un Girona con bajas importantes

Publicado 02/11/2018 19:04:58 CET

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF buscará este sábado seguir trabajando para acabar con las dudas que arrastra desde el inicio de la temporada después de solo una victoria en 10 jornadas de LaLiga Santander, ante un Girona FC que llega a Mestalla (18.30 horas) con bajas muy sensibles en todas las líneas.

Tras ganar al Ebro en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey, un mal partido de los valencianistas en cuanto a juego, los 'che' vuelven a Laliga donde las cosas no están funcionando. Son decimocuartos con 11 puntos y solo una victoria (ante la Real Sociedad en Anoeta). Así, solo tres puntos les separan del descenso, aunque también están a cinco de puestos europeos.

'A favor' de los de Marcelino García está que sólo han perdido un encuentro en el torneo, pero no consigue despegar en la tabla gracias a su condición de auténtico 'rey del empate'. La visita a San Mamés de la pasada jornada no cambió la dinámica de resultados ni la ofensiva y el 0-0 final supuso el octavo de la temporada.

El principal problema está siendo la debilidad ofensiva, donde el técnico asturiano no logra dar con la tecla pese a contar con buenos futbolistas, y ante el Girona tratará de dar la primera alegría del año a su afición, que aún no le ha visto ganar y que no lo hace desde la última jornada de la temporada pasada, el 20 de mayo ante el Deportivo de La Coruña (2-1).

Tras las rotaciones en Copa y pese al vital choque del miércoles de 'Champions' ante el Young Boys, lo más previsible es que vuelvan los titulares que descansaron para un once donde no estarán seguro por lesión ni el capitán Parejo, ni el lateral Piccini ni el ruso Cheryshev. La buena noticia es la vuelta de Gonzalo Güedes, que podría ser de la partida de inicio, mientras que Santi Mina, tras su doblete en La Romareda, puja fuerte por ocupar uno de las dos plazas de delanteros.

Enfrente, un Girona que logró romper su racha de cinco jornadas sin ganar tras imponerse por 2-1 el pasado sábado al Rayo Vallecano y que se presentarán en la capital del Turia con el aval de no haber perdido aún lejos de Montilivi, racha que también mantuvo en la Copa del Rey donde empató 'in extremis' a dos en Mendizorrotza.

Pero los de Eusebio Sacristán llegan a Mestalla sin muchos de sus futbolistas más determinantes como los goleadores Stuani y Portu, más Douglas Luiz, el último en caer en Vitoria, Juanpe, Aday Benítez y Mojica, además del sancionado Lozano. La buena noticia es que el capitán Aleix Granell pudo entrar en la lista, aunque su titularidad se antoja más complicada. Los futbolistas del filial Kevin Soni, Yhoan Andzouana, Valery Fernández y Eric Montes, los tres primeros titulares el miércoles, completan la lista.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

-Sábado.

Leganés - Atlético. Melero López (C.Andaluz) 13:00.

Real Madrid - Real Valladolid. Gil Manzano (C.Extremeño) 16:15.

Valencia - Girona. Alberola Rojas (C.Cast.-manchego) 18:30.

R. Vallecano - Barcelona. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 20:45.

-Domingo.

Eibar - Alavés. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 12:00.

Villarreal - Levante. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 16:15.

Real Sociedad - Sevilla. Prieto Iglesias (C.Navarro) 18:30.

SD Huesca - Getafe. Martínez Munuera (C.Valenciano) 18:30.

Real Betis - Celta. Estrada Fernández (C.Catalán) 20:45.

-Lunes.

Espanyol - Athletic Club. González Fuertes (C.Asturiano) 21:00.

--CLASIFICACIÓN.

Equipo J G E P GF GC Pts.

1 Barcelona 10 6 3 1 28 12 21.

2 Alavés 10 6 2 2 14 9 20.

3 Sevilla 10 6 1 3 22 13 19.

4 Atlético 10 5 4 1 12 5 19.

5 Espanyol 10 5 3 2 14 8 18.

6 Valladolid 10 4 4 2 9 7 16.

7 Levante 10 5 1 4 16 15 16.

8 Getafe 10 4 3 3 10 8 15.

.9. Real Madrid 10 4 2 4 14 14 14.

10. Celta de Vigo 10 3 4 3 17 13 13.

11. Girona 10 3 4 3 12 14 13.

12. Real Sociedad 10 3 3 4 12 13 12.

13. Betis 10 3 3 4 5 9 12.

14. Valencia 10 1 8 1 7 8 11.

15. Eibar 10 3 2 5 10 17 11.

16. Athletic Club 10 1 7 2 11 15 10.

17. Villarreal 10 2 3 5 8 10 9.

18. Leganés 10 2 2 6 8 15 8.

19. Rayo Vallecano 10 1 3 6 10 20 6.

20. Huesca 10 1 2 7 8 22 5.

--PRÓXIMA JORNADA.

-Sábado.

Leganés - Atlético Madrid 13:00 horas.

Real Madrid - Real Valladolid 16:15.

Valencia CF - Girona 18:30.

Rayo Vallecano - Barcelona 20:45.

-Domingo.

Eibar - Deportivo Alavés 12:00.

Villarreal - Levante 16:15.

Real Sociedad - Sevilla 18:30.

SD Huesca - Getafe 18:30.

Real Betis - Celta Vigo 20:45.

-Lunes.

Espanyol - Athletic Club 21:00.