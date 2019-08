El Valencia quiere aplacar los ánimos en su estreno ante la Real Sociedad

Actualizado 17/08/2019 13:08:40 CET

Rodrigo Moreno intenta lanzar a puerta en el Valencia-Girona de LaLiga Santander 2018-2019 - Maria Jose Segovia / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF intentará empezar a dejar atrás unas semanas convulsas con un triunfo en Mestalla ante la Real Sociedad, en un primer sábado de LaLiga Santander donde se estrenarán el CA Osasuna, el Granada CF y el RCD Mallorca, los tres recién ascendidos a la máxima categoría.

En la capital del Turia (19.00 horas), el conjunto de Marcelino García Toral buscará aplacar todas las turbulencias de los últimos días con una buena actuación ante una Real Sociedad que quiere aprovechar el ambiente un tanto enrarecido en el club 'che'.

No ha sido un verano fácil para el equipo valencianista que tras conseguir apagar el 'incendio' levantado por la posible marcha de su director general, Mateu Alemany, pieza clave del actual proyecto, por discrepancias con el dueño Peter Lim, ha visto como esta semana ha estado a punto de perder a Rodrigo Moreno, una de sus piezas claves.

El internacional tuvo, o tiene aún, pie y medio en el Atlético de Madrid, pero de momento sigue en un Valencia que espera a sumar los tres primeros puntos y alargar la euforia con la que acabó la pasada campaña con la consecución de la cuarta plaza y el título de la Copa del Rey ante el FC Barcelona.

Marcelino debe decidir ahora si alinea a un jugador que considera vital en un once que se asemejaría mucho al de la temporada pasada, con Cillessen en portería en lugar de Neto, y con la presencia del capitán Dani Parejo y José Luis Gayà, tras la amnistía federativa. Arriba, uno de los nuevos, el '9' uruguayo Maxi Gómez, aspira a un hueco.

Por su parte, la Real Sociedad tendrá su primer examen para comprobar la solidez de un nuevo intento de disputar una de las plazas para competir en Europa con un equipo que rebosa juventud con el liderazgo de Mikel Oyarzabal y donde hay esperanzas puestas en jóvenes como el noruego Martin Odegaard o el sueco Alexander Isak.

El equipo de Imanol Alguacil sabe que lo principal será tener regularidad para optar a la zona alta y la mejor manera de debutar en el torneo doméstico sería arañando algo positivo en uno de los estadios más complicados, pero donde sólo ha perdido en una de sus últimas cuatro visitas (2-1, 2017/18). El delantero Portu será su principal baja.

Marcelino debe decidir ahora si alinea a un jugador que considera vital en un once donde faltarán ya dos piezas importantes como el capitán Dani Parejo y José Luis Gayà, tras la negativa final de Competición de no dar el indulto a los sancionados de la última jornada del año pasado. Coquelin y el recién llegado Jaume Costa serían sus sustitutos, mientras que arriba, uno de los nuevos, el '9' uruguayo Maxi Gómez, aspira a un hueco por si Rodrigo no puede jugar o como compañero de este.

Por su parte, la Real Sociedad tendrá su primer examen para comprobar la solidez de un nuevo intento de disputar una de las plazas para competir en Europa con un equipo que rebosa juventud con el liderazgo de Mikel Oyarzabal y donde hay esperanzas puestas en jóvenes como el noruego Martin Odegaard o el sueco Alexander Isak.

El equipo de Imanol Alguacil sabe que lo principal será tener regularidad para optar a la zona alta y la mejor manera de debutar en el torneo doméstico sería arañando algo positivo en uno de los estadios más complicados, pero donde sólo ha perdido en una de sus últimas cuatro visitas (2-1, 2017/18). El delantero Portu, lesionado, y los defensas Diego Llorente y Aritz Elustondo, afectados por el indulto, lo que complicará las opciones atrás, serán sus principales bajas.

LOS NUEVOS ENTRAN EN LIZA

Además, la jornada sabatina también dejará el estreno en LaLiga Santander de sus tres nuevos componentes, con mención especial para el Mallorca, que volverá a jugar en la élite seis años después de hacerlo por última vez.

El conjunto bermellón, el último en ascender desde LaLiga SmartBank, debutará en Son Moix (20.00 horas) ante un teórico rival directo por la permanencia como el Eibar, siempre atrevido también a domicilio y que buscará amargar la ilusión local. El partido tendrá el histórico estreno de Guadalupe Porras, la primera mujer en ejercer de asistente en Primera.

Además, el Osasuna, campeón de Segunda División la temporada pasada, y el Granada, subcampeón, retornan a Primera dos temporadas después de haberla abandonado con un escaso bagaje de 22 y 20 puntos respectivamente y como los dos últimos clasificados.

El conjunto rojillo tendrá una difícil salida a Butarque, donde le espera también un rival directo; el Leganés, bien armado, espera volver a convertir en un fortín su estadio para evitar apuros. Mientras tanto, el equipo nazarí afronta igualmente una salida complicada a Villarreal, donde los locales quieren demostrar que su irregularidad de la pasada campaña fue un accidente.

Así, el 'submarino amarillo' pretende hacer ver que su sitio es pelear por Europa, en lo que además será un partido especial para el ariete Roberto Soldado, uno de los mejores refuerzos del equipo granadino y que vuelve a uno de sus antiguos estadios.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 1 EN LALIGA SANTANDER.

-Viernes.

Athletic Club-FC Barcelona. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 21.00.

-Sábado.

Celta-Real Madrid. Estrada Fernández (C.Catalán) 17.00.

Valencia-Real Sociedad. Melero López (C.Andaluz) 19.00.

Mallorca-Eibar. Gil Manzano (C.Extremeño) 20.00.

Leganés-Osasuna. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 21.00.

Villarreal-Granada. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.

-Domingo.

Alavés-Levante. Soto Grado (C.Riojano) 17.00.

Espanyol-Sevilla. Martínez Munuera (C.Valenciano) 19.00.

Betis-Valladolid. Jaime Latre (C.Aragonés) 21.00.

Atlético-Getafe. Cuadra Fernández (C.Balear) 22.00.