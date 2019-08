Marcelino: "Rodrigo me dijo el martes que se había cerrado un acuerdo con el Atlético"

Publicado 16/08/2019 17:16:55 CET

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, afirmó este viernes que el delantero Rodrigo Moreno "estuvo traspasado en un momento puntual" y que el propio jugador le dijo "el martes que se había cerrado un acuerdo" con el Atlético de Madrid, el cual todavía no se ha terminado de formalizar y que en caso de hacerlo obligaría al club 'che' a "revisar sus objetivos iniciales" para esta temporada, que da comienzo este mismo fin de semana.

"Rodrigo fue un futbolista que en un momento puntual estuvo traspasado y así me lo comunicó el club. El propio jugador me dijo el martes que se había cerrado un acuerdo con el Atlético, se despidió y parecía que esa tarde iba a pasar el reconocimiento médico, pero ese traspaso no se consumó", señaló Marcelino este viernes en rueda de prensa.

Y cuando todo cambió, el técnico asturiano dejó claro que el delantero "quiso volver a entrenar". "Su forma de actuar creo que le honra. Tengo que dejar claro que Rodrigo nunca me pidió a mí salir del Valencia e intentamos, dentro de lo que cabe, volver a la normalidad", comentó al respecto.

El preparador valencianista apuntó que la "predisposición al trabajo y a querer ayudar a sus compañeros" del ariete internacional es "total". "Es algo que le alaba, pero es su forma de proceder desde que estoy aquí. Es un gran profesional, una extraordinaria persona, y está agradecido al valencianismo, a sus compañeros y al cuerpo técnico. Ha obrado de acuerdo a lo que consideremos una gran persona y un gran profesional", añadió Marcelino, que no confirmó si será titular ante la Real Sociedad.

"El entrenador se dedica a entrenar y no a estrategias de mercado. En ese sentido acepto perfectamente que el propietario decida traspasar a un futbolista", aclaró el de Villaviciosa sobre la posibilidad de que todavía se pueda producir la marcha de Rodrigo.

Sin embargo, sí subrayó que en su "valoración deportiva", el delantero es "muy importante porque así lo dicen sus números". "Ha jugado mucho y muy bien. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero lo que si se plantea el entrenador es que sin él, creemos que los objetivos iniciales del Valencia no son los mismos y deberíamos revisarlos", advirtió. "Somos un equipo con él y otro sin él", aseveró.

"Si se va, es muy difícil reemplazarle porque el mercado es inflacionista y por encontrar uno que nos ofrezca tantos argumentos futbolísticos como él. Para tener la obligación de estar en la 'Champions', el equipo debe buscar un potencial superior, pero si este se debilita, no debe serla desde mi punto de vista", sentenció.

Por otro lado, Marcelino confirmó que Rafinha Alcántara estuvo "prácticamente casi fichado". "Fuimos a Singapur y el propietario nos dio argumentos, sólidos y que entendimos, para no hacerlo", confesó, indicando que Peter Lim se refirió al "historial de lesiones importantes" del jugador del FC Barcelona. "Si venía cedido, (Lim) aceptaría que formase parte de la plantilla y en ese proceso estamos", zanjó.