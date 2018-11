El Valencia visita apurado al Getafe tras coger aire en la 'Champions'

Publicado 09/11/2018 19:01:43 CET

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF visita este sábado al Getafe CF en el Coliseum Alfonso Pérez, en la jornada 12 de LaLiga Santander, con bastante urgencias dado su mal arranque liguero pero con el oxígeno obtenido con su victoria en la Liga de Campeones, en un día que también dejará otros duelos como el Valladolid-Eibar o el Girona-Leganés.

En Getafe, con su equipo en la octava posición, esperan a un Valencia necesitado que tiene mucha más presión encima. Los de Marcelino García Toral mostraron su cara buena en la 'Champions' ante el Young Boys (3-1), y siguen dependiendo de sí mismos para estar en los octavos de final, pero en LaLiga su panorama es mucho más negro.

Decimoquinto, con sólo una victoria en las últimas cinco jornadas, y una única derrota también, el Valencia suma once puntos en once jornadas y está batallando más cerca de la zona de descenso que no coqueteando con Europa, como muchos tenían como objetivo. Una situación contraria a la de un Getafe que, de momento, sueña y con los ojos despiertos.

Los 'azulones' suman tres jornadas seguidas sin conocer la derrota, y el empate en Huesca (1-1) supo bien tras ganar al Real Betis y al Rayo Vallecano. Por contra, el Valencia perdió en casa contra el Girona (0-1) al estrellarse contra el muro Bono, que lo paró todo y evidenció el gran problema 'che'; la falta de gol.

Precisamente, el Girona recibe en Montilivi, con un nuevo videomarcador para estrenar, al Leganés. Duelo entre dos equipos más habituados a las divisiones inferiores pero que están dando mucho de que hablar, y en positivo, desde su llegada a LaLiga Santander. De momento el 'Lega' está sufriendo, decimoctavo, pero el Girona se ha aupado a la décima posición.

Esa victoria en Mestalla ha devuelto al equipo de Eusebio Sacristán a la zona media de la tabla, y con sus aficionados a su lado quieren seguir con la buena dinámica de resultados para seguir escalando posiciones. Eso sí, necesitan recuperar el olfato goleador y, sobretodo, confiar en que no lleguen más lesiones. De momento, el técnico recupera a Stuani y a Juanpe.

Por su parte, el Leganés ha encadenado dos empates con una derrota y siguen hundiéndose en la clasificación, aunque esas dos tablas las firmaron ante Valencia y Atlético de Madrid. Una situación reversible que, de ganar o puntuar en Girona, estaría más de cara todavía. Mauricio Pellegrino, optimista con sus jugadores, apela al acierto y a no cometer errores para sacar algo positivo de Montilivi.

El partido que abrirá el sábado es el Real Valladolid-SD Eibar, duelo entre dos equipos que quieren mirar arriba. Separados por dos puntos, el Valladolid es noveno y el Eibar le sigue la estela tres posiciones más abajo, sabiendo que puede darle la vuelta a la tortilla en el José Zorrilla.

No pudo pescar en río revuelto el equipo de Sergio González, al perder su Valladolid en el Santiago Bernabéu (2-0), y anteriormente rescataron un punto ante un RCD Espanyol que está siendo la gran sensación de este arranque liguero. Ahora, en casa, ante un rival directo, confían en volver a la senda del triunfo y a la racha anterior de cuatro victorias consecutivas.

El Eibar, en la zona templada, llegan tras ganar al Deportivo Alavés (2-1) en Ipurua y quieren repetir triunfo ante otro equipo mejor situado. Los de José Luis Mendilibar, algo irregulares, están teniendo problemas lejos de casa y ante el Valladolid tienen una opción de mejorar este apartado o, de lo contrario, los pucelanos se les escaparán.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 12.

-Sábado.

Real Valladolid - Eibar. Cuadra Fernández (C.Balear) 13:00.

Getafe - Valencia. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16:15.

Atlético - Athletic. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18:30.

Girona - Leganés. Cordero Vega (C.Cántabro) 20:45.