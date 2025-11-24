Valverde: "Ganar al Slavia supone mucho"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado que supondría "mucho" ganar este martes al Slavia Praga en la fase de liga de la Liga de Campeones, ya que una derrota les dejaría "casi sin margen" para el resto de partidos de la competición continental, sin desvelar si Nico Williams partirá de inicio, aunque sí confirmando que jugará.

"Ya quedan solo 12 puntos por jugarse, ganar supone mucho. Si pierdes ya te quedarías casi sin margen en el resto de partidos que quedan. Tiene mucha importancia desde el punto de vista la clasificación por lo que queda y porque evidentemente no estamos bien clasificados, necesitamos ganar si queremos continuar. Y también en lo moral, el equipo necesita volver a tener una buena sensación y coger aire", declaró en rueda de prensa.

Además, cree que el equipo debe "pasar página" después de la derrota ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou (4-0). "El otro día tuvimos una derrota difícil en la que cometimos bastantes errores, errores que contra equipos grandes se pagan. Tenemos que pasar página, tenemos un partido importante en cuanto a la clasificación", advirtió.

"El Slavia está en una posición parecida a nosotros, también con la necesidad de ganar. Es un partido en el que tenemos que tener el equipo fresco. Vamos a ver cómo están mañana los jugadores. Estuvimos mucho tiempo jugando con diez el otro día, pero es verdad que hubo un parón", prosiguió.

Por otra parte, el técnico vasco avisó de que será un partido "parecido" al que jugarán ante los checos el año pasado, y recalcó que deben estar "muy atentos y muy fuertes" ante un rival que no pierde "nunca la cara al juego". "Siempre son partidos durísimos, con un ritmo terrible, con mucha ida y vuelta, con muchas segundas jugadas, con mucha disputa, con mucha pelea", rememorí.

"Ellos son un equipo con un gran espíritu. Será un partido muy duro para nosotros, ya lo fue el del año pasado, en el que sacamos los tres puntos pero sufrimos mucho. Va a ser un partido abierto porque ellos juegan fuerte, duro, arriba, atacan con muchos jugadores, defienden también fuerte, y nosotros tenemos que estar a esa altura", continuó.

En otro orden de cosas, Valverde adelantó que Nico Williams tendrá minutos, aunque no desveló si saldrá de inicio. "No sé si va a empezar mañana, si no lo hace, lo haría durante el partido. Sí espero que pueda participar. Hoy estaba un poco dolorido después del esfuerzo del partido. Al final, de lo que se trata es de que el jugador que juegue, juegue al 100%, y si Nico tiene que jugar al 90% es mejor que salga uno que esté al 100%", expresó.

Por último, señaló que podría haber cambios en el equipo. "Hay que valorar la situación de algún jugador, que terminó el otro día con alguna molestia. Estoy pensando en Aymeric -Laporte-, por ejemplo. Hay jugadores que hicieron 90 minutos, que lo tenemos que tener un poco en cuenta, pero también tenemos recambios. El año pasado también hacíamos cambios durante la semana para mantener el equipo fresco, y mañana posiblemente tengamos que hacer alguno", concluyó.