Valverde: "El mercado está abierto y veremos si puede venir algún delantero"

Publicado 12/01/2019 17:50:49 CET

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que mientras el mercado siga abierto cabe la posibilidad de que pueda "venir" algún delantero que "se pueda adaptar rápido" para cubrir la baja de Munir El Haddadi, y ha advertido del peligro del duelo de este domingo en el Camp Nou ante el Eibar (18.30 horas), un equipo que tiene "una identidad muy clara" y que siempre trata de "llevar el partido a su terreno".

"Tenemos que valorarlo. Con la salida de Munir tenemos un espacio, también con la lesión de Rafinha. Aleñá es un perfil más de centrocampista. El mercado está abierto y veremos si se puede venir algún jugador, teniendo en cuenta las condiciones económicas", declaró en rueda de prensa, donde explicó que lo que valoraría es que este "se pueda adaptar rápido".

En caso de que no puedan incorporar a nadie, las "soluciones" las buscará en casa. "El mercado está abierto. Hay unos condicionantes propios y hasta que no termine el mercado lo valoraremos. Actualmente, las soluciones las buscaré dentro del equipo", indicó.

Entre ellos, descartó que haya hablado de la vuelta de Neymar. "Neymar es un gran jugador de talla mundial que estuvo con nosotros y que ahora está en otro equipo. Te garantizo que a mí no me ha llamado nadie. Durante el año van surgiendo noticias, pero es un jugador del Paris Saint-Germain. Respetamos al jugador y al PSG", apuntó.

Por otra parte, restó importancia al estado de forma de Philippe Coutinho. "A lo largo de la temporada hay partidos en los que estás más afortunado y otros en los que menos. No fue un buen partido por nuestra parte. Coutinho ha hecho grandes partidos con nosotros y esperamos que los siga haciendo. Me fijo más en las cosas buenas que hace Philippe; tiene muchas cosas buenas y las tenemos que intentar aprovechar. El partido nos tiene que servir para dar un paso adelante", expuso.

Aun así, no ha considerado posicionar al brasileño de falso nueve. "Tendríamos que pensar en algunas soluciones, no sé hasta qué punto podría ser. Hasta ahora no me lo había planteado", dijo, antes de hablar de su compatibilidad en el campo con Ousmane Dembélé. "Pueden jugar juntos, en momentos determinados puede ser. Intento jugar con cierto equilibrio. Si repaso partidos, jugaron juntos en Milan contra el Inter y contra el PSV", recordó.

Además, el técnico vasco afirmó que no renunciará a recurrir a la cantera. "Lo que hay que hacer con los jugadores de abajo es tener paciencia. Ha habido un descenso y el equipo ha cambiado mucho. Lo normal es que a los jugadores les cueste y vayan entrando poco a poco. Esto no es una cuestión de un día", indicó.

"EL EIBAR TIENE UNA IDENTIDAD MUY CLARA, MUY MARCADA POR MENDILIBAR"

Sobre su rival del domingo, advirtió del peligro que entraña caer en su juego. "El Eibar tiene una identidad muy clara, muy marcada por Mendilibar, y es algo que le funciona de maravilla. Juega con convencimiento; van a venir a apretarnos arriba, a intentar que no podamos superar su presión, a llevar el partido a su terreno, a obligarnos a golpear en largo y a evitar los robos en su propio campo. Es el equipo que más balones roba en campo contrario. Debemos ser conscientes de que ellos juegan con riesgo y debemos tratar de aprovecharlo", insistió.

Sin embargo, restó importancia a la supuesta dificultad que tienen de jugar contra equipos que forman con tres centrales. "También hemos ganado a equipos que jugaban con tres centrales. No tiene que ver con el esquema, lo achaco más a situaciones en las que no hemos entrado bien en los partidos", analizó.

Valverde alabó también a Marc Cucurella, cedido por el club azulgrana y al que se enfrentarán este domingo. "Está haciendo una buena temporada y es una buena noticia, se lo merece; es bueno para el Eibar y para nosotros también. Empezó jugando poco de lateral izquierdo y se está asentando de interior, y está haciendo grandes partidos. Está jugando en una posición que tenemos cubierta. Hay que tener en cuenta que para todos los jugadores del B pasar por las manos de Mendilibar siempre ayuda, porque aprieta y hace que los jugadores sean mejores. Es un jugador de la cantera y que podría volver", señaló.

En otro orden de cosas, considera que la compra del Andorra no distrae al central Gerard Piqué de su trabajo con el equipo. "Lo valoro muy positivamente. Está haciendo una gran temporada. Lejos de pensar que le distrae, estas cosas le centran todavía más. Los jugadores tienen el sambenito de que no se preocupan por demasiadas cosas, y Piqué es activo y hace cosas diferentes. Supongo que hay muchos otros jugadores que tienen otras inquietudes", manifestó.

Por último, Valverde valoró la posibilidad de que Leo Messi pueda marcar próximamente su gol 400 en LaLiga. "400 goles es una cifra espectacular, fuera del alcance de prácticamente todos los que estamos en esta sala. Esperamos que caiga cuanto antes. Son números destinados sólo al alcance de un jugador", finalizó.