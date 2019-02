Valverde: "Messi es marcar tres golazos cuando nos jugamos muchísimo y no estábamos muy bien"

Publicado 23/02/2019 19:01:01 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, celebró la victoria (2-4) este sábado ante el Sevilla, de las que "refuerzan la confianza" de un equipo que volvió a liderar Leo Messi con "tres golazos" en un partido con mucho en juego y al que llegaban con ciertas dudas en el juego.

"Estos partidos son situaciones que te refuerzan a nivel de confianza le hemos dado la vuelta a un marcador muy adverso, sabiendo además lo que han sufrido nuestros rivales en este campo y eso tiene mucho valor y sobre todo porque queda una jornada menos y tenemos tres puntos más", indicó a los medios de Barça TV.

El preparador azulgrana se esmeró buscando una explicación a otra gran actuación de Messi. "No se me ocurre. Han sido tres golazos y lo importante de Messi no es solo que meta los tres golazos sino cómo los mete, dónde los mete y cuándo los mete. Había que estar aquí, este partido que nos estábamos jugando muchísimo, en una situación en la que no estábamos muy bien, y ahí ha aparecido, eso es lo que es Messi", confesó.

Valverde analizó un partido en el que sufrieron. "Ahora estamos todos cansados. Los jugadores por la paliza que se han dado fuera y los que hemos estado fuera por lo que hemos sufrido. Ha sido un partido duro, aquí siempre es difícil jugar. Ellos han cambiado bastante el esquema que no han cambiado todo el año para jugar contra nosotros", dijo.

"Esperándonos mucho para sorprender a la contra. Se dejaban dominar pero era engañoso, así llegó el primer gol. A pesar de estar muy cerca del área no hemos terminado de generar todo lo que nos hubiese gustado. Hemos empatado con el golazo de Messi en el segundo gol nos ha pillado en un desajuste extraño y hemos tenido que ir más arriba. Hemos apostado por romper el juego, a pesar del riesgo, y una vez que hemos empatado ya nos hemos corregido un poco más y hemos conseguido darle la vuelta", añadió.

Valverde no sacó pecho con el doble cambio al descanso. "Son cosas que ves más o menos, que tienes que hacer un cambio, a veces ganas y a veces pierdes", zanjó.