El VAR no funcionó en Vallecas por una toma de corriente insuficiente en el estadio

Archivo - Imagen de un monitor del VAR en el Estadio de Vallecas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El problema de funcionamiento que hubo el pasado domingo con el VAR en el Estadio de Vallecas y que impidió su uso durante la primera parte del Rayo Vallecano-FC Barcelona se dio a una toma de corriente insuficiente en el feudo franjirrojo, según informó este jueves 'Grup Mediapro'.

El grupo indicó que, "después de realizar un exhaustivo examen de todo el dispositivo técnico implicado en la prestación del servicio de VAR" para este encuentro, su informe final concluía que "la toma de corriente asignada en el estadio a la Unidad Móvil de 'Grup Mediapro' no era suficiente para asegurar su correcto funcionamiento". "El diferencial de dicha toma no tenía la sensibilidad suficiente (300mA) para soportar el consumo eléctrico que requiere la UM", advirtió Mediapro en un comunicado.

La compañía audiovisual remarcó que, "antes y durante el primer tiempo", sus responsable "recurrieron a las opciones disponibles en ese momento para intentar garantizar la alimentación eléctrica", pero que "ninguna conseguía asegurar el suministro eléctrico". "Durante el descanso se conectó la UM a un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) hasta conseguir un adaptador de 300mA", aclaró.

"Se ha sometido a la UM implicada a un análisis exhaustivo y a pruebas de resistencia sin que se produjera ninguna incidencia. 'Grup Mediapro' ha entregado los resultados de su investigación a la RFEF", sentenció la compañía que preside Tatxo Benet.