Vardy y Cahill anuncian su retirada de la selección de Inglaterra

Publicado 28/08/2018 19:55:57 CET

MANCHESTER (Inglaterra), 28 Ago. (Reuters/EP) -

El delantero del Leicester City Jamie Vardy, de 31 años, y el defensa del Chelsea Gary Cahill, de 32, declararon que se retiraban de la selección inglesa tras el cuarto puesto en el pasado Mundial para centrarse en sus equipos, aunque aclararon que volverían a acudir a una convocatoria si les necesitaran.

"Para ser honesto con ustedes, esto ha estado en mi mente por un tiempo. Southgate quiere rejuvenecer la plantilla, lo que obviamente tuvo sus beneficios durante la Copa del Mundo (...) Así que le dije a Gareth que creo que probablemente sea mejor hacerlo a partir de ahora", dijo Vardy al diario inglés The Guardian.

Opinión parecida tiene Gary Cahill. "Creo que es hora de dar ahora un paso al costado. Es el momento adecuado para hacerlo. He estado muy orgulloso de lo que he logrado, más de 60 partidos internacionales. He capitaneado a mi país en algunas ocasiones, lo que ha sido un gran honor", comentó el defensa del Chelsea al diario inglés.

Vardy, que eclosionó su carrera con el título de la Premier League de 2016, estuvo en Rusia en el pasado Mundial. Fue el suplente de Harry Kane y Raheem Sterling en el sistema de dos delanteros de Gareth Southgate. En total, han sido 26 partidos y siete goles con los 'pros' para el punta que debutó en 2015 y participó en la Euro 2016 y el Mundial 2018.

Sin embargo, el seleccionador y Vardy acordaron "no cerrar la puerta por completo", aunque solo regresaría si hubiera una crisis de lesiones.

Por otro lado, Cahill ha jugado 61 encuentros internacionales, anotando cinco goles. Debutó en septiembre de 2010 y ha participado en los Mundiales de 2014 y 2018, y en la Eurocopa de 2016. El Campeonato de Europa de Naciones de 2012 se lo perdió por lesión tras ser inicialmente seleccionado.

Cahill añadió que si su país le volvía a necesitar, estaría disponible para volver. "Al mismo tiempo, en tu carrera futbolística nunca querrás cerrar una puerta por completo y si alguna vez me necesitan estaré allí", especificó.

El primer encuentro de la selección inglesa sin Jamie Vardy ni Gary Cahill será el próximo 8 de septiembre ante España en el estadio de Wembley en la primera jornada de la nueva Liga de Naciones de la UEFA.