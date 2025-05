Vicente Moreno confirma su marcha de Osasuna: "Lo voy a dejar todo por dejarle en Europa"

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CA Osasuna, Vicente Moreno, confirmó este miércoles que no continuará en el banquillo del equipo navarro la temporada que viene y que ahora lo va "a dejar todo" por lograr la clasificación para competición europea, algo que no ve "descabellado" y que pasa en primer lugar por ganar al Atlético de Madrid, "un equipo de mucho nivel en defensa y ataque".

"Os adelanto que van a ser mis últimos dos partidos como entrenador de Osasuna en El Sadar y personalmente me encantaría, y lo voy a dejar todo en la parte que me toca, dejar a Osasuna en Europa. Creo que sería un broche de oro y es una posibilidad la tenemos", aseguró Moreno en rueda de prensa.

El técnico valenciano incidió que había elegido este momento para su anuncia porque lo veía el adecuado. "Lo traslado ahora porque es lo que siento. Es algo que he ido madurando y creo que es el momento de trasladarlo a mucha gente que se ha portado muy bien conmigo durante el año", comentó.

En este sentido, dejó claro que había tomado la decisión "con independencia" de si el equipo se metía en competición europea. "He hablado con el club y están al corriente porque hay muy buena comunicación y muy buena relación. Estoy muy agradecido al club y a la afición, me he sentido parte de esta familia de Osasuna. Me gustaría, igual que llegué sin hacer ruido, marcharme de la misma manera. No hay más situaciones, es un tema de toma de decisión, no hay más", zanjó, puntualizando que "ahora mismo" no tiene "tiempo de pensar en el futuro".

Sí piensa en "poner la guinda" a la campaña. "Y creo que nos tenemos que agarrar a esas posibilidades de poder terminar la temporada en Europa. Va a ser difícil, este primer partido es muy difícil, pero creo que cuando vamos de forma conjunta, lo hemos vivido ya en El Sadar, somos capaces de ganarles a cualquiera", remarcó. "A pesar de que nos falten jugadores y de que algunos no estén en sus mejores condiciones, confío mucho en el equipo y en El Sadar. Han venido ya dos grandes y ninguno ha ganado, vamos a por el tercero", subrayó en relación a la derrota sufrida por el FC Barcelona y el empate del Real Madrid.

"Por lo que tengo entendido, el campo va a estar a tope. La gente ha entendido bien lo que nos jugamos todos porque esto es de todos. Espero, lo primero, que hagamos un buen partido para tener opciones de ganarlo, aunque jugamos contra un gran equipo y no es fácil", prosiguió Moreno, que lamentó la baja de Rubén García. "Ha demostrado con su rendimiento que es un jugador muy importante para Osasuna y preferiríamos tenerlo", admitió.

Sobre el Atlético de Madrid y si querrá tener la iniciativa o preferirá esperar algo más atrás, cree que "depende del día". "Cuando jugamos allí en Madrid sí la llevamos e hicimos también muy buen partido, pero es un equipo que por calidad tiene capacidad para someterte", advirtió.

"Tampoco sé qué es lo que plantearán ellos al cien por cien. También depende del día que nosotros tengamos y tengan ellos, y luego las circunstancias que van pasando en el partido y que muchas veces te llevan a que pase una cosa o la otra. Ahí es donde digo y hago hincapié en que tenemos que estar preparados para cualquier cosa, ser buenos y estar a gusto en cualquier situación que requiera el partido", remarcó el entrenador osasunista.

Moreno insistió en que el Atlético "es un equipo de mucho nivel, en defensa y en ataque". "Pero no tenemos que pensar en eso sino en la oportunidad que tenemos. El trabajo que se nos pedía lo hemos sacado sin problemas y ahora se nos presenta a falta de tres jornadas la posibilidad de entrar en Europa, vamos a ir a muerte por ello. Me gustaría ser un visionario y poder asegurarlo aquí o saberlo a cien por cien, pero lo vamos a pelear", expresó, resaltando que no se trata "de nada descabellado". "Hay opciones reales, que pasan porque nosotros ganamos nuestros partidos", insistió.

El técnico valenciano sabe que su rival no tiene "ningún objetivo claro" a nivel clasificatorio salvo que puedan pelearle el subcampeonato al Real Madrid, pero que será un equipo "competitivo". "Tiene un entrenador como Simeone como para poner en duda la ambición y lo competitivos que son", manifestó.

Finalmente, reconoció que tienen la "preocupación" de cómo puede llegar el delantero noruego Alexander Sorloth, autor de un póker de goles el pasado sábado ante la Real Sociedad. "Seguro que tendrá también esa motivación de darle continuidad a ese buen momento. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, no conceder y ponerles al límite, que si nos quieren ganar, que saquen lo mejor que tienen", sentenció.