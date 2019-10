Vicente Moreno: "Si el Madrid está primero es porque vulnerable es poco"

Publicado 18/10/2019 22:26:23 CET

MADRID, 18 Oct.

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, huyó de posibles debilidades del Real Madrid y sí destacó "la calidad" que siempre tiene el gigante blanco, líder invicto además de LaLiga Santander, pero sí reconoció la ilusión de Son Moix por dar la sorpresa este sábado en la novena jornada.

"Somos un equipo importante, le eliminan el partido del Clásico y también que sea el de Champions... para que se puedan centrar al 100% en nosotros. El Madrid siempre es un buen equipo, nunca sabes si es mejor que juegue un jugador u otro. No creo que el Madrid sea más débil porque le falte algún jugador", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los baleares se refirió a los focos que pueden despistar al cuadro blanco, como el Clásico que finalmente no jugará el 26 de octubre o las bajas de Kroos, Modric o Bale. Sobre la búsqueda de una fecha para el Barça-Madrid, la posibilidad de que fuera el 7 de diciembre conllevaría a cambiar otros partidos.

"Que la solución para unos no sea un problema para otros. Si tienen que hacer cambios que no sea una losa para el resto. Pero somos buena gente y estamos para ayudar al prójimo. Entendemos que hay una situación difícil con lo que está pasando en Cataluña", dijo como posible afectado, ya que ese fin de semana de diciembre tendrían que jugar contra el Barça la jornada 16.

Moreno se mostró centrado en su equipo. "Los equipos como el Real Madrid necesitan poco para ganar. De vez en cuando, si se juntan distintas opciones puede ganar. Nosotros tendremos que hacer nuestro mejor partido. Nos hemos ocupado en que nosotros demos nuestra mejor versión", afirmó.

"Al rival siempre hay que respetarlo, pero de otra manera. Nuestra idea es dar el máximo nivel, ser atrevidos, ser caraduras para atrevernos a hacer cosas. Al equipo no le pido nada que no sepa hacer. Como cualquier otro partido, es una oportunidad de sumar puntos. Nosotros estamos necesitados de sumar", añadió.

Además, el técnico del Mallorca no ve debilidades en el Madrid. "Si hasta ahora dicen que ha estado mal y prácticamente lo han ganado todo, esperemos que no estén bien, porque si no será imposible meterle mano. Si el Madrid está primero es porque vulnerable es poco. Es el Madrid, es muy difícil por la calidad que tiene, de repente miras el marcador y vas perdiendo 5-0", dijo, relatando una experiencia propia como jugador del Xerez.

Por otro lado, Moreno destacó la ilusión del equipo y la afición. "Contra un equipo como el Real Madrid, de alguna manera a los jugadores, como es normal, les hace ilusión. Es un partido sobre todo para la afición. Estar en Primera y recibir a estos equipos, a la gente se le llena la boca por esta opción, pero después no se trata de colaborar con la fiesta sino de competir y ganarle", terminó.