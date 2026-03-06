Víctor Font: "Lo peor que le puede pasar al club es que este 15 de marzo no haya un cambio"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font en la sede electoral de 'Nosaltres' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font, líder de la plataforma 'Nosaltres', ha asegurado este viernes que la continuidad del actual modelo de gestión basado en el "amiguismo" y la falta de transparencia del expresidente y candidato Joan Laporta es el mayor riesgo para la institución y ha defendido la necesidad de un cambio radical que profesionalice las áreas críticas del club para revertir la actual situación de pérdidas económicas y debilidad deportiva frente a la "judicialización" que han marcado las últimas décadas.

"La judicialización, el tirarse los platos a la cabeza, el dar carnés de barcelonista y tildar a aquellos 'culers' que tenemos ilusión, que nos brillan los ojos por un Barça mejor, tildarnos de lo peor que le puede pasar al club... No, no, no. Lo peor que le puede pasar al club es que este 15 de marzo no haya un cambio", aseguró Font en rueda de prensa.

Para el líder de 'Nosaltres', hay una mayoría de socios y socias que quieren que este Barça actual "se acabe". "El día 15 tenemos la oportunidad de hacerlo realidad, de hacer que esto esté abierto a los mejores, que los mejores vuelvan a trabajar aquí. No nos quedemos con un Barça de unos cuantos, de unos poquitos, con un ex-cuñado (Alejandro Echeverría) mandando más que el presidente casi. No tiene ningún sentido esto y la mayoría social lo ve", ha aseverado Font.

Ha respondido así a las recientes críticas de Joan Laporta, señalando que lo que verdaderamente desprestigia al Barça es "pagar una comisión de 50 millones de euro a un amigo" (caso Nike) o asociarse con empresas vinculadas a fugitivos de la justicia británica. "Desprestigiar al Barça es mentir, criminalizar a la gente, echarla, y cuando llegan las elecciones hacer ver que no ha pasado nada. Desprestigia mucho al Barça cuando vamos diciendo que ya estamos en el 1 a 1, que ya hemos salvado al club, y de repente pasa el verano y no podemos inscribir al jugador", ha cargado el candidato.

Font ha lamentado profundamente la ruptura de relaciones con figuras históricas de la entidad, insistiendo en que "el Barça es de todos" y no puede permitirse el trato dado a sus mitos. "No podemos haber roto relaciones con Leo Messi, no podemos haber acabado como hemos acabado con leyendas como Koeman, como Xavi, como Saras, como Mirotic, como Barrufet, como Víctor Tomàs o como Guillermo Amor. Todos estos nombres son el escudo, es la historia viva del Barça", ha recordado con dureza.

Asimismo, ha puesto el foco en la adjudicación de las obras del estadio, calificando de "desprestigio" la elección de la constructora (Limak) y la supervisión del proyecto. "Coger una constructora para la obra más importante de la historia del club argumentando que lo harán más rápido y más barato, cuando es muy lento, llevamos retraso y acabarán siendo los más caros de todos", ha denunciado, señalando directamente al responsable de la obra, Joan Centelles, por su gestión previa en el CF Reus: "Poner al frente de esta obra a un amigo del presidente cuya última contribución relevante es hacer desaparecer un club histórico como el Reus... eso desprestigia al Barça".

Finalmente, Font ha remarcado que su proyecto busca "dejar de lado el Barça de los unos y de los otros" para centrarse en un plan económico que genere beneficios reales y un proyecto deportivo que dé estabilidad a Hansi Flick y recupere el potencial de las secciones. "Queremos un Barça que ilusione, que nos junte a todos, que sea un Barça de todos los culés. El cambio ha llegado, es imparable. Hay una mayoría social, nos lo dicen en la calle, ahora hay partido y vamos a movilizar a todo el mundo", ha concluido.