Víctor Francos: "El Gobierno apoya sin fisuras a las jugadoras"

El presidente del CSD admite que sancionar a las internacionales por no acudir a la convocatoria sería "el peor escenario"



MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, recalcó este lunes el apoyo "sin fisuras" del Gobierno a las internacionales de la selección de fútbol en su lucha por que haya una reestructuración en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que son la "punta de lanza" de un cambio que "nadie puede frenar".

"El Gobierno apoya a las jugadoras sin fisuras, son la punta de lanza de un cambio que ya se está produciendo y que no tiene a nadie que lo pueda frenar. Ahora dependerá de que algunos intervinientes en ese mundo se den cuenta, y si lo quieren hacer a la fuerza o llamados por las circunstancias y por la sociedad, pero el cambio que ha empezado no tiene vuelta atrás", declaró Francos tras la presentación de la liga femenina de baloncesto.

El catalán no conoce las peticiones "concretas" de las jugadoras, más allá de las que publicaron, pero ha hablado con el presidente de la RFEF en funciones, Pedro Rocha, y es optimista. "El presidente esta misma mañana me ha dicho que estaba en contacto con las jugadoras y estaban buscando una salida a esas peticiones", confirmó.

El abogado espera cambios "profundos y estructurales" para que haya "una buena salida a todo este conflicto", aunque se remite a lo que comuniquen las futbolistas. "De ellas depende hacerlas llegar a la federación y que la federación las atienda o no, pero es un tema de una relación entre una selección nacional y la Federación Española de Fútbol", defendió.

Sobre las futuras elecciones de la RFEF, delega en la federación, ya que el Gobierno "no es competente" para hacer las funciones de la comisión gestora, pero sí que han solicitado adelantarlas. "Hemos solicitado formalmente que se celebre en el primer trimestre de 2024, no valoramos la posibilidad de que pasen del mes de marzo, la situación es insostenible", espetó.

Para Francos sancionar a las futbolistas sería "el peor escenario" y el objetivo es una solución que no genere "más conflicto", aunque no depende del Gobierno. "La relación entre la federación y sus selecciones nacionales solo depende de esas dos partes y esperamos como Gobierno que no llegue la sangre al río", definió.

El presidente comentó que respeta el nombramiento de la seleccionadora nacional, Montse Tomé, porque es una decisión de la federación, y no le compete a su organismo opinar sobre los técnicos. "No me voy a pronunciar sobre ningún seleccionador nacional, ni de fútbol, ni de ninguna federación, ni de ninguna categoría", concluyó.