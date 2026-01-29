Vilajoana apuesta por un 'Barça en Femení 360' con secciones profesionales y una Masia integrada

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana en un acto - PREMSA XAVIER VILAJOANA

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana presentó este miércoles su proyecto 'Barça en Femení 360', una propuesta que defiende la recuperación de secciones profesionales femeninas y una estructura integrada de La Masia para deportistas masculinos y femeninas, con el objetivo de situar el deporte femenino como parte estructural del club y no como un complemento.

Vilajoana subrayó que impulsar el deporte femenino "no es una opción" sino una "obligación" para un club con los valores sociales del Barça, y recordó su etapa como responsable del fútbol femenino, cuando se impulsó una estructura integrada del fútbol base dentro de La Masia.

Un proyecto que, a su juicio, posteriormente fue revertido por la actual Junta presidida por Joan Laporta. "Si queremos ser un referente deportivo y social, también debemos serlo en la manera en que creemos, estructuramos e impulsamos el deporte femenino", defendió.

El proyecto 'Barça en Femení 360', explicó, parte de la idea de que el deporte femenino debe formar parte del proyecto global del club con "rigor, planificación y ambición", y no estar supeditado a decisiones coyunturales. En esta línea, apostó por que todas las secciones profesionales del FC Barcelona cuenten con su correspondiente equipo femenino, con criterios de responsabilidad y exigencia comparables al resto. "Si el Barça cree en la igualdad, debe demostrarlo con hechos", remarcó.

Vilajoana señaló el fútbol femenino como ejemplo de éxito y aprendizaje para extender este modelo al resto de deportes profesionales del club. "Cuando el Barça se lo cree y lo hace bien, el resultado es un modelo de referencia. Hay que huir del cortoplacismo y avanzar paso a paso", apuntó.

El precandidato consideró "difícil de explicar" que un club que aspira a liderar el deporte mundial no disponga actualmente de una sección femenina de baloncesto y aseguró que "no es un problema de capacidad ni de recursos, sino de voluntad". "Barça en Femení 360 no es un eslogan de campaña, es un proyecto de Club", concluyó, "porque el Barça no puede aspirar a liderar el deporte mundial si deja el deporte femenino en un segundo plano".