Villarreal y Betis lideran una pugna europea a la que aspiran amplio ramillete de equipos

Montaje con Isco Alarcón (Real Betis), Alberto Moleiro (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Nico Williams (Athletic Club). - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF y el Real Betis encabezarán la siempre dura pelea por el cuarto puesto de LaLiga EA Sports 2026-2027, que da acceso a la Liga de Campeones, acechados por otros rivales habituales como la Real Sociedad, el RC Celta y el Athletic Club, aspirantes a acabar el curso entre los siete primeros clasificados y obtener plaza europea.

Por segunda temporada consecutiva, LaLiga EA Sports tendrá cinco representantes en la Liga de Campeones. Villarreal (3º) y Real Betis (5º) consiguieron acabar el pasado curso entre los cinco primeros clasificados, un hito que intentarán repetir, a la espera de saber si el buen hacer en Europa dará esa plaza extra por tercer año para la máxima competición continental.

Ambos llevan demostrando en las últimas temporadas que son dos equipos muy fiables y competitivos en la competición doméstica. Los 'groguets' encadenan dos clasificaciones de Liga de Campeones consecutivas, mientras que los verdiblancos jugarán competición europea por octava temporada consecutiva, dando el salto a la máxima competición continental 21 años después.

El conjunto castellonense viene de lograr su segundo mejor puesto histórico en Liga el pasado curso con la tercera posición tras el subcampeonato de 2008, pero con un cambio significativo de cara a esta temporada, el del banquillo. Después de dos clasificaciones consecutivas para Champions, Marcelino García Toral abandonó el banquillo de La Cerámica, siendo el joven y prometedor Iñigo Pérez su sustituto.

El extécnico del Rayo Vallecano, que llevó al conjunto franjirrojo a la final de la pasada Conference League, mantiene prácticamente la plantilla del curso anterior a la que han llegado refuerzos como el portero Péter Gulácsi o el lateral izquierdo Carlos Romero.

Por su parte, el Real Betis sigue apostando por la continuidad del veterano Manuel Pellegrini, que ha llevado a los verdiblancos a su segunda participación histórica en Champions. Repetir este hito no será fácil, pero su regularidad en la competición doméstica y la calidad de su plantilla les convierte en uno de los serios aspirantes.

Al igual que el Villarreal, el conjunto verdiblanco mantiene a la mayor parte de la plantilla y se ha reforzado con incorporaciones de primer nivel como la de Fran García o Facundo Bernal. Además, podrán contar con Isco Alarcón desde el arranque del curso, después un año marcado por las lesiones para el malagueño. La vuelta de Dani Ceballos sería la guinda para un proyecto que ya tiene figuras como Antony o Ez Abde, aunque debe reforzar la delantera tras las marchas del Chimy Ávila y Cédric Bakambu.

ATHLETIC CLUB, REAL SOCIEDAD Y RC CELTA, ASPIRANTES

Tras estos, los dos grandes del País Vasco, Athletic Club y Real Sociedad, y el RC Celta, se postulan como aspirantes a los puestos Champions. Rojiblancos y 'txuri urdin' han sido habituales en Europa en las últimas temporadas, pero sólo los donostiarras, vía Copa, consiguieron el billete europeo el pasado curso, mientras que los vigueses repitieron clasificación a Liga Europa.

Y para regresar a competición europea, el Athletic ha puesto en manos de Edin Terzic a una plantilla que cuenta con tres campeones del mundo --Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte-- y el bloque habitual que esta vez no tendrá el desgaste de disputar tres competiciones, algo que sí tendrán el resto de sus competidores.

La Real Sociedad se aferra a la primera temporada completa a las órdenes de Rino Matarazzo, que en cinco meses fue capaz de levantar el título de Copa del Rey y cambiar la cara de un equipo que coqueteó con el descenso en la primera mitad del curso. El liderazgo de Mikel Oyarzabal y una plantilla continuista, aunque con la consolidación de algún joven como Jon Martín, serán los principales argumentos 'txuri urdin' para volver a ocupar posición europea a final de Liga y tratar de asaltar el 'Top 4'.

En el caso del RC Celta, la clasificación para la próxima Liga de Campeones sería una hazaña memorable para un club al que la llegada de Claudio Giráldez al banquillo le ha consolidado en la élite. La idea para lograrlo será la misma de las últimas temporadas, seguir apostando por el talento de A Madroa, aunque con la llegada de algún fichaje significativo como el de Aleix Febas.

Por último, aunque con el objetivo principal de la permanencia, el Getafe y el Rayo Vallecano quieren pelean por las plazas de Liga Europa y Conference League. Los 'azulones' volverán a pasear el nombre de la ciudad madrileña por Europa de la mano una vez más de José Bordalás, capaz de extraer el máximo de una plantilla que ha perdido piezas importantes como Luis Milla, Mauro Arambarri o Juan Iglesias, e igualarlo un año después es un reto cuanto menos ambicioso.

Los vallecanos, en cambio, están ahora más preocupados de saber cual será el estadio en el que jueguen como locales tras no poder hacerlo en Vallecas por la retirada de la concesión por parte de la Comunidad de Madrid. Tras dos años con Íñigo Pérez que logró mantener al equipo, clasificarle para la Conference y disputar la final de esta competición, se aferran ahora a Beñat San José y una plantilla con pocas modificaciones.

Finalmente, en esta terna se quiere meter por fin el Valencia CF, que afronta su última temporada en el 'viejo' Mestalla y que intentará olvidar los avatares de los últimos años y pelear por estar más cerca de la zona noble y de Europa desde el principio, aunque no se ha reforzado demasiado más allá de la llegada de Guido Rodríguez.