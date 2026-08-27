Villarreal, Racing y Elche buscan el primer triunfo del curso

El jugador del Villarreal Alberto Moleiro frente al Racing de Santander. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal se enfrenta este viernes al Deportivo Alavés en Mendizorroza, en la jornada 3 de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los 'groguets' buscarán sumar la primera victoria del curso ante un conjunto vitoriano que quiere hacerse fuerte en casa, mientras que Racing de Santander y Elche lucharán en El Sardinero por tres puntos en un enfrentamiento, a priori, directo por la permanencia.

Mendizorroza albergará este viernes un duelo entre dos de los 10 equipos que se mantienen invictos en LaLiga EA Sports: Deportivo Alavés y Villarreal. Los vitorianos están firmando el mejor arranque de Liga desde la temporada 2019-20, sumando cuatro de los seis primeros puntos en juego. Una victoria en casa ante el Getafe y un empate en Leganés frente al Rayo Vallecano en los que el equipo de Quique Sánchez Flores ha demostrado dar un paso competitivo respecto al curso pasado.

Pero no tendrá fácil el mantener su buen arranque, ya que reciben a un rival Champions como el Villarreal. El conjunto de Iñigo Pérez aun no sabe lo que es ganar, aunque demostró la pasada jornada en el Riyadh Air Metropolitano que están llamados a pelear por los puestos nobles una temporada más. Eso sí, no se le suelen dar bien sus visitas a Vitoria, ya que no gana desde 2020, habiendo caído en tres de los últimos cinco duelos.

En lo deportivo, el Alavés querrá prolongar el gran momento que atraviesa Mariano Díaz, que ha participado en los cuatro goles babazorros de la temporada con dos tantos y dos asistencias, así como recuperar la solidez defensiva de la primera jornada. Por su parte, los de Iñigo Pérez necesitan mejorar en defensa tras unas dos primeras jornadas en las que han encajado cuatro tantos.

Y unas horas antes de que eche a rodar el balón en La Cerámica, la jornada 3 de LaLiga EA Sports arrancará en los campos de sports de El Sardinero con un duelo entre dos rivales directos por la permanencia, Racing de Santander y Elche. Los cántabros demostraron en su estreno liguero ante el Villarreal que no les ha pesado el salto de categoría, y aunque vienen de caer en el Coliseum quieren seguir haciéndose fuertes ante su público, donde no pierden desde el mes de marzo.

Enfrente tendrá a un conjunto ilicitano que debe olvidar cuanto antes la goleada encajada ante el FC Barcelona. Los de Martín Anselmi se vieron superados en todos los ámbitos por el vigente campeón, pero dejaron buena imagen en su estreno liguero a domicilio ante el Deportivo de A Coruña (1-1). Eso sí, solo ha ganado en una de sus últimas cinco visitas a Santander, y debe mejorar las prestaciones del curso pasado lejos del Martínez Valero, donde sólo consiguió un triunfo.

PROGRAMA DE LA JORNADA 3 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 28.

Racing de Santander - Elche. Muñiz Muñoz (C. Aragonés) 19.00.

Alavés - Villarral. Díaz de Mera Escuderos (C.c-manchego) 21.30.

Sábado 29.

Levante - Real Betis17.00.

Real Sociedad - Espanyol19.00.

Sevilla - At. de Madrid21.30.

Domingo 30.

Real Madrid - Málaga17.00.

Deportivo de A Coruña - Valencia19.30.

RC Celta - Athletic Club21.30.

Lunes 31.

Osasuna - Getafe19.30.

Barcelona - Rayo Vallecano21.30.