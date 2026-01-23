Villarreal - Real Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado al Villarreal CF en la jornada 21 de LaLiga EA Sports, el primer examen de nivel para Álvaro Arbeloa, con la misión de darle continuidad a la versión mejorada que el equipo merengue mostró en la goleada ante el AS Monaco para adelantar al FC Barcelona y colocarse líder, frente a un conjunto 'groguet' muy golpeado en la Champions pero que, con un partido menos, quiere conectarse en la pelea por la primera plaza arropado por su afición.

POSIBLES ALINEACIONES

Villarreal CF: Luiz Junior; Pau Navarro, Foyth, Veiga, Pedraza; Buchanan, Gueye, Parejo, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Villarreal y Real Madrid de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 24 de enero a las 21.00 horas en el estadio de La Cerámica.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'groguets' y los blancos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.