El Villarreal somete al Elche y Celta agudiza la crisis del Valencia

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) - El Villarreal superó (1-3) al Elche este sábado en la jornada 18 de LaLiga EA Sports celebrada en el Martínez Valero para mantener su lucha con los mejores en la tabla, mientras que el RC Celta goleó (4-1) al Valencia y el Athletic Club empató (1-1) con Osasuna.

El regreso del fútbol dejó un gran y entretenido intercambio de golpes en Elche, donde el equipo local resucitó de un inicio casi mortal pero no evitó su primera derrota en casa esta campaña. El Villarreal, con su versión más contundente, se puso 0-2 en dos zarpazos de Alberto Moleiro y Georges Mikautadze, dos transiciones perfectas con la defensa ilicitana desubicada.

Los de Eder Sarabia se aferraron al encuentro y, con Febas a los mandos, llegó el 1-2 de Martim Neto. El portugués, que firmó un golazo a la media vuelta, tuvo el empate poco después, mientras la efectividad amarilla empezaba a bajar también por culpa de Iñaki Peña. Pedro Bigas también la tuvo para un Elche que no culminó su gran reacción, con trabajo aún para el segundo tiempo.

Ahí, el ritmo bajó, pero los locales mantuvieron el dominio y al Villarreal alejado de la portería de Peña. Los de Marcelino García Toral esperaron su momento y, con poco de Rafa Mir o Álvaro Rodríguez en el equipo ilicitano, sentenciaron en los últimos minutos en una carrera a trompicones de Alfonso Pedraza. El Villarreal sigue codeándose con Barça, Real Madrid y Atlético, mientras el Elche se queda noveno con 22 puntos.

En la sesión del aperitivo, el Celta goleó a un Valencia que no encontró la fe del año nuevo, vida nueva. El cuadro gallego pasó por encima de un equipo 'che' que falló atrás y puede caer a zona de descenso para empezar el 2026. El parón navideño no impidió al Celta firmar su segunda victoria seguida en Balaídos, aprovechando los regalos de un Valencia que perdonó un penalti para empezar.

Pepelu falló la pena máxima y, antes del descanso, Borja Iglesias adelantó a los locales aprovechando otro penalti. En el segundo tiempo, Carlos Corberán movió el sistema pero el Valencia, negado una jornada más, descuidó la retaguardia en el doblete del 'Panda' (2-0). Pepelu recortó distancias pero el Celta tuvo control y paciencia hasta sentenciar en un error de Diakhaby.

El Abdellaoui hizo el 3-1 y Hugo Álvarez hizo el cuarto en el descuento, con el meta 'che' Julen Agirrezabala lesionado. Pepelu, que hizo un poco de todo, terminó de portero los últimos instantes de un Valencia que, con una victoria en 13 partidos, mantiene una crisis que apunta a la zona roja y al puesto de Corberán.

El equipo celeste sumó 26 puntos para perseguir la zona europea que no alcanza aún un Athletic Club (24) cuyo próximo compromiso es la Supercopa de España. Los de Ernesto Valverde se tuvieron que conformar con el empate en El Sadar, tras una parte para cada equipo, la primera para un Osasuna que, buscando la mitad de tabla, se adelantó con un golazo de falta de Rubén García (1-0).

Jon Moncayola y Ante Budimir la habían tenido antes para el equipo 'rojillo', pero tras el descanso el Athletic le tomó la medida al partido. Robert Navarro, que ya había sido de lo mejor de los visitantes en el inicio, puso la asistencia del 1-1 de Gorka Guruzeta. La insistencia de los 'leones' encontró su premio, pero no hubo más goles, por culpa también de Sergio Herrera e Unai Simón.