November 25, 2026, Praha: Praga 25.11.2026..Pilka nozna Liga Mistrzow UEFA sezon 2026/2027 kolejka 5 mecz: SK Slavia Praga - Villarreal CF --- Football UEFA Champions League season 2026/2027 round 5 match: SK Slavia Praha - Villarreal CF.nz Carlos Macia - Kacper Staniec / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF ha ganado este miércoles por 0-1 en su visita al SK Slavia Praha durante la jornada 5 en la liguilla de la Liga de Campeones 2026-27, gracias al solitario gol de Tajon Buchanan mediada la segunda mitad de un encuentro sin brillo para los castellonenses, pero que han logrado un triunfo clave en su propósito de seguir vivos en el torneo.

En el Fortuna Arena de Praga, el partido empezó trabado y ninguno de los dos equipos pudo imponer su ritmo hasta casi transcurrida media hora, cuando los locales se asomaron poco a poco al área rival. Michal Sadílek merodeó el gol olímpico en uno de los muchos saques de esquina del Slavia sobre la portería de un Luiz Júnior bien colocado en sus intervenciones.

La respuesta del Villarreal no tardó, en un balón en largo que peleó Ayoze Pérez para pasar de espaldas en pseudochilena hacia el desmarque de Tani Oluwaseyi, quien culminó ese ataque con una volea de zurda demasiado centrada, a los guantes del portero Jakub Markovic sin problemas. Se avivó el encuentro y Buchanan intentó una jugada en eslalon, pero sin concretar.

Y justo antes del descanso tuvo el 'Submarino Amarillo' dos sustos muy grandes. Primero fue en el 44' un gol anulado al equipo checo por fuera de juego de Mubarak Suleiman, tras cazar un rechace de Luiz Jr. a tiro raso de Wiktor Nowak, y en el tiempo añadido fue una expulsión a Renato Veiga por presunto codazo a un oponente, que bajo consulta al VAR se corrigió.

El descanso no mejoró mucho a los pupilos de Íñigo Pérez, como demostró Emmanuel Ayaosi con un disparo que repelió la zaga visitante. Igualmente Mojmír Chytil quiso incordiar a un 'Submarino' que se quitó la 'caraja' de encima con una chilena fuera de Santiago Mouriño en el 56' y viendo cómo el árbitro no consideraba punible una mano de Logan Costa en su área.

Y entre tanto barullo cuajó el 0-1 en el 62', cuando el central local David Zima quiso salir expeditivo tras cortar un pase y perdió el balón, dejando un hueco a su espalda que aprovechó Carlos Maciá para filtrar un pase a Ayoze; éste amortiguó la pelota frente al marcaje de otro defensor y en plena llegada al área Buchanan metió un zurdazo raso y ajustado.

A partir de ese momento, el Villarreal cerró filas e incluso su técnico dispuso zaga de cinco jugadores. El Slavia achuchó sin precisión y en uno de sus numerosos córners sacó tajada por un penalti de Pape Gueye a Nowak, a causa de un ligero agarre en el hombro, pero que finalmente quedó sin ser falta porque la revisión constató que el balón no estaba en juego.

Aunque Jindrich Trpisovsky hizo varias sustituciones en el Slavia para buscar el empate en el tramo final del partido, en realidad fue el equipo castellonense el que tuvo dos ocasiones en sendos contragolpes de Georges Mikautadze; el segundo de ellos ya en el tiempo de descuento y con doble remate parado por Markovic, primero uno suyo y luego otro de Buchanan.

A la desesperada subió el propio Markovic a intentar el remate en la última jugada y con tiempo cumplido, una falta lateral que la defensa del Villarreal supo despejar. Ese oficio atrás valió un buen botín a los de Íñigo Pérez, que ahora tienen seis puntos en la tabla clasificatoria y aún aspiran a acceder a los dieciseisavos de final de esta Champions League.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SLAVIA PRAGA, 0 - VILLARREAL, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

SLAVIA PRAGA: Markovic; Vlcek (Kubiak, min.66), Holes, Zima, N'Guessan (Kacor, min.66); Suleiman, Sadílek, Nowak, Jurásek; Ayaosi (Schranz, min.83) y Chytil.

VILLARREAL: Luiz Jr.; Mouriño, Costa, Veiga, Cardona (Romero, min.90+1); Buchanan, Maciá (Freeman, min.75), Gueye, Moleiro (Comesaña, min.59); Oluwaseyi y Ayoze (Mikautadze, min.75).

--GOL:

0-1, min.62: Buchanan.

--ÁRBITRO: Rade Obrenovic (SLO). Amonestó con tarjeta amarilla a Sadílek (min.4) y N'Guessan (min.29) por parte del Slavia Praga, y a Cardona (min.12), Veiga (min.45+2), Buchanan (min.90+3) y Romero (min.90+4) en el Villarreal.

--ESTADIO: Fortuna Arena, 18.458 espectadores.