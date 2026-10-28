Vincent Kompany recibe el alta tras sufrir una meningitis

Archivo - Vincent Kompany - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, que estuvo hospitalizado durante cinco días y fue dado de alta este miércoles, padecía meningitis, según anunció el director deportivo del club, Max Eberl.

"Creo que esta es la mejor y más maravillosa noticia para todos nosotros", dijo a la cadena pública ARD, informando del alta hospitalaria del entrenador y de la causa de todo, antes del partido de dieciseisavos de final de la Copa de Alemania entre el Bayern y el Magdeburgo.

"Hemos descubierto que fue una inflamación de las meninges lo que provocó este incidente el viernes pasado", añadió Eberl. Kompany, de 40 años, había sufrido una infección viral hacía unos diez días. Durante la victoria por 6-1 contra el Leipzig el sábado anterior, Kompany dio su charla al equipo, pero tuvo que recostarse brevemente en el sofá de su vestuario en el Allianz Arena tanto en el descanso como después del partido.

El técnico belga dio el gran susto el viernes cuando se desplomó por la tarde en el campo de entrenamiento y fue trasladado en ambulancia a una clínica de Múnich, de donde salió este miércoles tras cinco días de hospitalización.

"Ahora tiene permiso para irse a casa y puede hacer su rehabilitación allí. Para él, la rehabilitación significa descanso y medicación. Y estoy seguro de que pronto estará al 100% en las campos", apuntó Eberl.