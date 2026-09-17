Vinícius, Bellingham y otra oportunidad para desquitarse en el derbi

Los jugadores del Real Madrid CF Vinícius Júnior y Jude Bellingham se abrazan después de un gol ante el Rayo Vallecano en el encuentro de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Santiago Bernabéu. - Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas del Real Madrid Vinícius Júnior y Jude Bellingham afrontan este domingo sábado (16.15 horas) en el Riyadh Air Metropolitano un derbi en el que el brasileño, tras un inicio de temporada discreto, necesita reivindicarse ante un equipo rojiblanco al que solo le ha hecho tres goles, ninguno como visitante, mientras el inglés todavía no se ha estrenado ante los rojiblancos.

'Vini' sigue teniendo cuentas pendientes con el derbi madrileño ante el Atlético, con una preocupante sequía goleadora cuando visita el Metropolitano. Desde que fichó por el Real Madrid en 2018 ha jugado una veintena de derbis y ha visto puerta en tres ocasiones: los cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2022-2023, partido que acabó con 3-1 para los blancos; y un doblete, también en el Santiago Bernabéu, en el triunfo por 3-2 para los merengues.

El brasileño ha visitado a los rojiblancos en ocho ocasiones en el Metropolitano y en ninguna de ellas ha logrado ver puerta, en un feudo en el que la mayoría de ocasiones ha estado muy centrado en 'batallas' personales y acabando incluso desesperado y con tres amarillas en 20 derbis.

Ni siquiera cuando mostró su mejor versión en la temporada 2023-24 -21 goles y 10 asistencias del brasileño- pudo celebrar ningún tanto ante el Atlético, pese a que los dos equipos se cruzaron en cuatro ocasiones, en Liga, Copa y Supercopa. Y tampoco marcó en ninguno de los cuatro derbis de la 2024-25, dos de Liga y la eliminatoria de octavos de final de Champions, en la que incluso erró un penalti en el duelo de vuelta en el Metropolitano, cuando su equipo peor lo pasaba en el cruce.

Y es que el modelo de juego del Atlético de Diego Pablo Simeone funciona, hasta el momento, de maravilla contra el brasileño, en partidos también muy emocionales y calientes, desactivando el fútbol del '7', que tampoco pasa por su mejor momento.

El brasileño es un fijo para José Mourinho, pero solo ha celebrado un gol -ante la Real Sociedad el 26 de agosto- y ha repartido tres asistencias en los siete partidos que van de temporada. El curso pasado, en el que tampoco fue un inicio llamativo, firmó tres goles y tres asistencias.

"Los goles van a volver, no puedo fallar tantas". Esto escribió 'Vini' en sus redes sociales después del triunfo en el descuento (2-3) sobre el Elche CF este martes. Y es que los datos de este inicio confirman el papel discreto del brasileño con los blancos en los primeros siete encuentros del curso entre Liga y Champions.

El '7' del Real Madrid ha completado 267 acciones exitosas de un total de 360, con un muy bajo 76,2% de acierto en pases. Aunque lo más llamativo es un 12/34 regates completados, ya que la superioridad y potencia ante sus marcadores ha sido una de las señas de identidad del mejor Vinícius.

Además, solo ha dado 13 pases clave -envíos que acaban en remate- y a nivel ofensivo sigue negado: ha realizado 22 remates en estos siete compromisos y solo ha celebrado un gol, por los 3,6 tantos esperados (xG), según la estadística.

Este domingo, después de ser suplente en Elche, también será de la partida un Bellingham para el que los derbis tampoco son el mejor escenario. En su primera temporada, rompió todos sus récords ofensivos personales. Pero, mientras que sí brilló con el FC Barcelona -dos goles en Montjuic en el triunfo (1-2) blanco y el tercer gol en la victoria (3-2) en el Bernabéu-, los derbis contra el 'Atleti' se le atragantaron. El centrocampista, que ese primer curso jugó mucho más adelantado de lo habitual, acabó con 23 goles y 11 asistencias la 2023-24, pero ninguno de ellos fue ante los rojiblancos.

La campaña 2024-25, Bellingham no tuvo impacto en el duelo de la primera vuelta de Liga en el Metropolitano, en un mal partido en general de los blancos. Y tampoco celebró ningún gol en los cuatro partidos de la campaña pasada en cuatro derbis disputados. Y el curso pasado, tampoco tuvo peso en el 5-2 que endosaron los rojiblancos al Real Madrid en Liga, siendo titular por primera vez tras su operación de hombro.

En total, desde su llegada al club merengue, el inglés ha disputado 10 derbis, 5 de ellos como visitante, y su única aportación ofensiva fue una asistencia en la derrota (4-2) en los octavos de final de la Copa del Rey que se disputaron en el Metropolitano.

Pero el inicio de la presente campaña está siendo esperanzador por su rendimiento, beneficiado por el 4-2-3-1 de Mourinho. A nivel ofensivo, es el mejor centrocampista de LaLiga EA Sports y promedia 0.24 xG por partido, solo por detrás del jugador del Athletic Club Oihan Sancet, roza los 3 remates de media y los 7,7 toques en área rival, para sumar ya, en las seis primeras jornadas, 3 goles y 2 asistencias.