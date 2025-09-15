Vinícius busca alivio en la Champions

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Vinícius Júnior está viviendo un inicio de curso rodeado de dudas de las que no se desprende desde la recta final de la temporada pasada, disputando menos minutos, siendo siempre uno de los cambios de Xabi Alonso cuando es titular y a la sombra de un Kylian Mbappé determinante y líder ofensivo del equipo madridista, por lo que ahora busca alivio en la Liga de Campeones, competición en la que suele sacar su mejor versión.

"Aquí hay una competencia sana y el que lo merezca jugará". Esta fue una de las frases destacadas de Xabi Alonso en la previa del duelo ante la Real Sociedad, deslizando que en su equipo no hay jugadores intocables. Un mensaje que también va dirigido a Vinícius, indiscutible siempre con Carlo Ancelotti, pero que ahora parece atravesar una situación diferente con el técnico tolosarra.

Con el entrenador italiano al frente era extraño ver comenzar al brasileño un partido desde el banquillo, a no ser que fuera por descanso, y tampoco era habitual ver su dorsal '7' en la tablilla del cuarto árbitro para que abandonara el encuentro antes del pitido final, salvo en algunas ocasiones de manera simbólica, ya en el descuento o rozando el 90'. Pero con Xabi Alonso, esto se ha convertido en rutina.

El de São Gonçalo ha sido titular en tres de los cuatro partidos de LaLiga EA Sports disputados hasta el momento, y en los tres ha sido sustituido rondando el minuto 70, con más de 20 minutos de juego por delante. En todas estas ocasiones, 'Vini' ha abandonado el campo con gesto contrariado y hasta de enfado, poco acostumbrado a ver los minutos finales desde el banquillo.

Incluso, ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en el segundo partido de curso, fue suplente en favor de Rodrygo Goes, saltando al terreno de juego pasado el minuto 60. Precisamente, este fue su mejor encuentro hasta ahora en lo que va de temporada, marcando uno de los dos goles que suma en el inicio y dando una asistencia en apenas media hora.

Es cierto que la situación ante la Real Sociedad, en el duelo más reciente, fue atípica, porque el conjunto merengue se quedó con 10 jugadores muy pronto y el brasileño fue un damnificado del cambio de sistema con doble lateral ya en la segunda parte. "No eran los momentos más bonitos para jugar para un delantero. Se tuvo que sacrificar, lo hizo bien y trabajó para el equipo", valoró Alonso tras el triunfo (1-2) en Anoeta.

Así, en un inicio sin el protagonismo de otros cursos, Vinícius promedia solo 60 minutos por partido, por los 75 con los que terminó la pasada Liga con Ancelotti. Tampoco parece estar fino en su capacidad para superar rivales, ya que el año pasado terminó rozando los tres regates completados por partido, un 46 por ciento, mientras que en estos cuatro encuentros su media es de 1,5 por duelo (35).

Una versión que intentará mejorar en la Champions, competición en la que se estrenan los blancos este martes ante el Olympique de Marsella y que ha visto al mejor Vinícius en los últimos cursos. El 'Vini' más determinante salió a relucir en la última Liga de Campeones que levantó el Real Madrid en la 2023-24, participando en siete goles en las eliminatorias (4 tantos y 3 asistencias) y volviendo a marcar en la final.

El curso pasado, tuvo más altibajos, pero convirtió 8 goles y dio 2 asistencias en 12 partidos disputados, con un gran triplete al Borussia Drotmund en uno de sus mejores partidos en Europa. Por ello, el himno de la Champions parece entonar al delantero brasileño, que necesita recuperar sus altas prestaciones para convencer a Xabi Alonso de que puede ser una pieza indiscutible.