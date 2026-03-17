Vinícius Jr: "Es un partido importante para nuestra confianza"

Vinícius Jr celebra uno de sus goles ante el Manchester City en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones 25-26 - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) - El delantero del Real Madrid Vinícius Jr reconoció que la victoria de este martes ante el Manchester City inglés para sellar el billete para cuartos de final de la Liga de Campeones es "importante" para la "confianza" del vestuario ahora que "vienen los buenos partidos".

"Es un partido muy importante para nuestra confianza porque desde el principio de la temporada tenemos mucho partido buenos, pero no los hemos controlado tanto como esta eliminatoria porque era un partido muy difícil contra un gran equipo y un gran entrenador, que se queda mucho tiempo con el balón. Sabíamos que hacer, trabajar y aprovechar las oportunidades", expresó Vinícius Jr al micrófono de 'Movistar+'.

El extremo, que no escondió que había "fallado muchas", advirtió que ahora "es un momento importante" de la temporada donde "todos los jugadores" saben que "vienen los buenos partidos". "Y cuando juega el Real Madrid en esta competición todo cambia, la afición cambia, los jugadores cambian y estamos preparados para más", remarcó.

Sobre el hecho de que lanzó el penalti pese al fallado en la ida, apuntó que Fede Valverde le dio "toda la confianza como un capitán debe hacer". "Me ha dado la confianza, he marcado el gol y he podido ayudar al equipo para salir con la victoria", indicó Vinícius.

Este también hizo un gesto a la grada haciendo que lloraba en relación a la pancarta que le pusieron el año pasado diciéndole que dejase de llorar por haber perdido el Balón de Oro ante Rodri Hernández. "Siempre hay otra oportunidad y aquí está. Hemos ganado, vamos a cuartos junto con nuestra afición y con nuestra familia", sentenció.