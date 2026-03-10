Vinícius, Tchouaméni y Huijsen, apercibidos en el Real Madrid ante el City en Champions

Vinícius Junior durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Vinícius Jr, el centrocampista francés Aurélien Tchouaméni y el defensa español Dean Huijsen llegan como apercibidos al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026 ante el Manchester City inglés, por lo que si ven una tarjeta amarilla este miércoles no podrían jugar la vuelta de la semana que viene en el Etihad Stadium.

Estos tres futbolistas tendrán que evitar ser amonestados si no quieren perderse el segundo capítulo de esta eliminatoria ante el equipo que entrena Pep Guardiola, aunque son más los jugadores apercibidos en el bando de los de Álvaro Arbeloa ya que en esa situación están los centrocampistass Jude Bellingham y Dani Ceballos,, los defensas Álvaro Carreras, David Alaba y Eder Militao, y el delantero Rodrygo Goes, aunque todos ellos no jugarán por lesión.

Por su parte, el Manchester City tiene como apercibidos para esta ida en el Estadio Santiago Bernabéu al central inglés Marc Guéhi, al extremo brasileño Savinho y al centrocampista inglés Nico O'Reilly, mientras que el defensa croata Josko Gvardiol, el lateral inglés Rico Lewis y el centrocampista croata Mateo Kovacic son bajas por lesión.