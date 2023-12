Vitor Roque: "El Barcelona es un club perfecto, aquí es ganar o ganar"

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Vitor Roque admite que su fichaje por el FC Barcelona "es un sueño hecho realidad" y que es un club "perfecto" para él, donde su "objetivo es ayudar al club lo máximo para que pueda ganar todos los títulos posibles", reconociendo que su "mayor sueño es la Liga de Campeones".

"Es un sueño hecho realidad. Tengo muchas ganas de hacer grandes cosas, de aprender y disfrutar. Me he preparado con mi 'coach' y todos los días hablaba con él para llegar preparado aquí al Barcelona. Es un club fantástico, perfecto. Tiene todo y sólo vale ganar o ganar, es la única opción", señaló Vitor Roque en una entrevista a los medios oficiales de su nuevo club.

El joven futbolista recordó que antes de "fichar" tuvo una conversación con Xavi Hernández, técnico del equipo, y con Deco, director deportivo. "Xavi habló conmigo para que no le viese sólo como un técnico sino también como un amigo fuera del campo que iba a estar siempre dispuesto a ayudarme", subrayó.

"Soy tranquilo, procuro no pensar demasiado, mi objetivo es ayudar al club lo máximo para que pueda ganar todos los títulos posibles", añadió Vitor Roque, cuyo "mayor sueño es ganar la Champions". "Tenemos que buscar siempre el primer puesto de la tabla, subir lo máximo que se pueda y ser campeones de la Champions. Aquí es ganar o ganar, creo que llego para ayudar al equipo y voy a hacer de todo para ayudar a mis compañeros", remarcó.

El brasileño se mostró sorprendido por su fichaje por el Barça. "No me lo creía, no me lo creía al principio. Después hablé con mi padre, vi los reportajes y me puse muy feliz porque hoy tengo un sueño hecho realidad con el Barcelona. Era Barcelona o Barcelona, no había otra opción", confesó.

Ahora, ya tiene "muchas ganas de jugar con Lewandowski y con Raphinha también", mientras que citó a Neymar Jr, Romario, Ronaldo Nazario y Ronaldinho Gaúcho como sus compatriotas que "más" le han "marcado" en su carrera.

"Soy batallador, alguien que pelea por todos los balones, no hay balón que dé por perdido, y quiero tratar de hacer el máximo de goles que pueda. También soy un chico tranquilo, humilde, tranquilo, buena gente buena y me gusta mucho descansar también", sentenció el delantero.