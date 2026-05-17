El West Ham se asoma al descenso y el Leeds impide soñar al Brighton

Newcastle United - West Ham United - Owen Humphreys/PA Wire/dpa

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El West Ham United perdió (3-1) este domingo con el Newcastle y se quedó al borde del descenso en la penúltima jornada de la Premier, mientras que el Brighton quedó descartado para la zona Champions y dejó aún en el aire su plaza europea al caer (1-0) con el Leeds.

El equipo londinense se llevó una dura derrota en su visita a St. James' Park, incapaz de apenas generar peligro y con un 2-0 al descanso, goles de Nick Woltemade y un William Osula que firmó el doblete particular pasada la hora de encuentro. El West Ham maquilló con Taty Castellanos pero no evitó la derrota.

Así, la tercera plaza de descenso a la Championship la sigue ocupando un West Ham que, con tres derrotas seguidas, ha sido incapaz de pasar la presión al Tottenham, con dos puntos más y un partido pendiente donde puede sellar las cuentas.

Por otro lado, la jornada 37 del fútbol inglés tampoco permitió terminar con la calculadora para el Brighton, conjunto del sur de Inglaterra que tenía la opción de atar su segunda presencia en Europa, en sus 124 años de historia, por culpa del 1-0 de Dominic Calvert-Lewin en el minuto 96 para el Leeds.

El Brighton optaba incluso a la quinta plaza, zona Champions, del Liverpool, pero el equipo 'red' respira viendo un rival menos, quedando solo el Bournemouth de Andoni Iraola, con dos partidos pendientes y con opciones.

Con un 1-3 al Everton, el Sunderland se colocó noveno, apretando por esa clasificación continental, mientras que el Brentford, octavo, empató con el Crystal Palace, y el Fulham, 13º pero aún con posibilidades, tampoco pudo (1-1) con el colista Wolves.

El Manchester United aseguró el tercer puesto de la clasificación con un 3-2 al Nottingham Forest, mientras el club se prepara para hacer oficial el nombramiento de Michael Carrick como entrenador para la próxima campaña. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y un Bruno Fernandes que dio su 20ª asistencia mandaron en Old Trafford.