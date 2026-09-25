Wirtz y Burkardt sustituyen en Alemania a los lesionados Havertz y Musiala

Archivo - El centrocampista alemán Florian Wirtz disputando el pasado Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Florian Wirtz y el delantero Jonathan Burkardt fueron convocados este viernes por el seleccionador alemán, Jürgen Klopp, en sustitución de los lesionados Kai Havertz y Jamal Musiala, de cara a los próximos tres partidos de la Liga de Naciones en este parón de septiembre y octubre.

Kai Havertz y Jamal Musiala abandonarán la concentración con Alemania tras sufrir sendas lesiones en el empate de este jueves ante Países Bajos (1-1), correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones. Para sustituirles, Jürgen Klopp ha llamado a Florian Wirtz, jugador del Liverpool FC, y Jonathan Burkardt, ariete del Eintracht Frankfurt, para incorporarse este domingo a la concentración y estar disponibles de cara a las tres próximas fechas, frente a Grecia, en dos ocasiones, y Serbia.

En cuanto a las lesiones, Havertz sufrió una distensión muscular en el minuto 30, mientras que Musiala ya había sufrido un problema muscular en el muslo derecho durante el calentamiento previo al partido, según los exámenes realizados el jueves por la noche.