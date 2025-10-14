World Football Summit debate en Madrid el futuro del fútbol y sus principales desafíos

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

World Football Summit celebra este miércoles y jueves su evento en Madrid, donde se debatirá el futuro de la industria del fútbol y el papel de Europa con más de 2.500 asistentes y más de 130 ponentes que representarán a clubes, ligas, federaciones, instituciones y patrocinadores.

La Nave en Madrid se convertirá los días 15 y 16 de octubre en el centro neurálgico europeo de la innovación en este deporte, reuniendo en un evento a líderes de clubes, ligas, federaciones e instituciones. Todo ello enfocado en la innovación en el fútbol y su impacto global: desde la globalización y los nuevos formatos de competición hasta la transformación del modelo de distribución audiovisual o el impacto de la inteligencia artificial.

La alineación de ponentes incluye a figuras como Rafael Louzán, presidente de la RFEF; David Aganzo, presidente de AFE; Grace Ahrens, directora ejecutiva de Women in Soccer; Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen; o Nadine Kessler, directora de Fútbol Femenino de la UEFA

Entre las novedades de esta edición, WFS Madrid 2025 contará con un Área de Empleabilidad, gestionada por FutbolJobs, donde los asistentes podrán conectar con clubes, agencias y organizaciones en busca de talento. Incluirá también una nueva edición del Female Leaders Gathering, una iniciativa que celebra el liderazgo femenino en el deporte, y fomenta la creación y el fortalecimiento de redes que permitan avanzar hacia un fútbol más inclusivo y equitativo.

Además, este miércoles se entregarán en Joy Eslava los WFS Awards, con Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain; la Federación Italiana de Fútbol (FIGC); la Juventus; o el Allianz Arena, como galardonados.