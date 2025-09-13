Xabi Alonso: "Huijsen estaba aliviado con la victoria del equipo"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha comentado este sábado que Dean Huijsen "estaba aliviado con la victoria del equipo" por 1-2 contra la Real Sociedad, durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports, sin haber acusado los merengues en el resultado la expulsión del central hispano-neerlandés.

"Estaba evidentemente enfadado y estaba aliviado con la victoria del equipo", desveló Alonso sobre el estado de ánimo de Huijsen tras su roja en Anoeta. "Sí que son acciones evitables porque todavía había muchos metros, Oyarzabal no tenía el balón controlado, el balón estaba botando a esa altura y puedes evitar el gesto. La falta es, no hay duda, y luego el gesto... pues eso sí que se puede mejorar", insistió al respecto.

La acción de Huijsen acaparó las preguntas en la sala de prensa. "Para mí era amarilla porque 'Mili' estaba cerca, el balón no estaba controlado y todavía quedaban 40 metros. Es mi interpretación, pero el árbitro ha tenido otra y el del VAR también ha debido tener otra. Viendo ahora la repetición, no he cambiado de opinión", subrayó Alonso.

Luego el técnico madridista reveló su charla con el árbitro después del partido. "Le he preguntado y me ha dado su explicación. No me ha convencido demasiado; pero bueno, lo dejamos ahí. A partir de ahí, el contexto del partido ha cambiado totalmente y hemos tenido que jugar prácticamente 60 minutos con 10 jugadores", resumió el tolosarra.

"Hasta entonces hemos tenido ocasiones para marcar alguno más, luego ha sido muy importante el 0-2 para darnos ese margen que en la segunda parte sabíamos que íbamos a tener que aguantar el resultado. Alguna salida más nos ha faltado, pero en líneas generales el equipo ha sabido sacrificarse, el equipo ha sido muy generoso en el esfuerzo", dijo.

"Cuando hay errores manifiestos, a mí me gusta que haya intervención del VAR; cuando no, pues entiendo que no tiene que participar. No quiero hacer un monotema de la rueda de prensa con el tema del árbitro, la expulsión, etc. Yo creo que ya lo he dicho claro y habrá que seguir", apostilló.

Sobre la expulsión añadió que había "condicionado mucho el partido" a causa de "jugar durante tantos minutos y aguantar resultado" con uno menos. "En la segunda parte sí que hemos tenido que aguantar un poco más bajo sin salir tanto. Pero era una situación normal, la Real estaba empujando, le daba amplitud y centraba mucho", describió Alonso.

"Luego el penalti pues ahí sí que no hay duda, evidentemente, y sí que te condiciona mucho. Pero también hay que saber jugar con 10, eso te va a tocar durante el año y hoy lo hemos sabido. Ha habido una parte en la segunda parte que nos hemos desajustado un poco, hundido demasiado, pero yo creo que lo hemos ajustado bien. Los cambios también han entrado bien y es una noticia positiva el espíritu de equipo", destacó.

"Todos han aportado y todos están preparados. David ha jugado cinco minutos, pero ha entrado muy bien; también Fran y Raúl, y los vamos a necesitar a todos. Ahora entramos en periodo con muchos partidos y ojalá no haya lesiones, pero bueno, puede suceder y el que todos se sientan partícipes y que se sientan importantes es fundamental para ser competitivos y ser constantes en el rendimiento", recalcó Alonso.

"Seguimos para adelante, todavía queda muchísimo. Evidentemente estamos contentos, pero no hay que dar nada por sentado y todavía hay margen de mejora. Tenemos que seguir construyendo cosas que van a darnos el rendimiento estable durante toda la temporada. Los resultados por supuesto que acompañan, pero hoy la valoración es dentro de un contexto de jugar tanto tiempo con uno menos", agregó el entrenador merengue.

"Hemos tenido fases buenas y fases en las que hemos sufrido un poco más y que lo hemos sabido corregir y que la gente ha sido generosa en el sacrificio del equipo", reiteró. "Miro mucho a la cantera porque lo tenemos muy cerca, porque hablo con Álvaro frecuentemente y porque suben con nosotros", señaló Alonso durante su conferencia de prensa.

"Pero también tenemos jugadores en el primer equipo para subir a esa posición: Raúl, David, 'Aurel' que ha podido jugar en esas en esa posición, incluso Álvaro podría jugar. O sea, que si se necesita por supuesto que siempre tenemos un ojo en la cantera", concluyó.