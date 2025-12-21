Xabi Alonso: "Le pongo contexto al momento en el que estamos"

Xabi Alonso, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, explicó el "contexto" de lesiones y bajas que atraviesa su equipo después de una necesaria victoria este sábado ante el Sevilla, aunque son "conscientes" de que su nivel de juego debe mejorar.

"Vamos a tener un tiempo para poder reflexionar, analizar dónde estamos. Hoy era un partido que había que ganar, llegábamos en una situación complicada, con las bajas, el momento era de intentar sacar los tres puntos. Sabemos que podemos hacerlo mejor, queremos hacerlo mejor, y ahora hemos conseguido los tres puntos. Usamos el tiempo e intentar empezar mejor el año", afirmó este sábado.

El preparador blanco insistió en los problemas que tiene en cuanto a disponibilidad de jugadores después de ganar en el Santiago Bernabéu pero escuchar los pitos de su afición. "La afición es soberana y libre de expresas su opinión. Ha sido un partido complicado. Hay cosas que podemos mejorar pero valoro el momento del equipo, con tantas bajas, tantos partidos, ahora vamos a usar el tiempo para descansar y empezar el año con buenas fuerzas", dijo.

"Sabemos el momento que estamos, dónde estamos, tenemos la exigencia para poder jugar mejor. Somos conscientes de que nuestro nivel no es este y queremos mejorarlo. Lo prioritario era ganar el partido, luego cómo queríamos hacerlo. Hay cosas que no han salido como esperábamos, otras que se han acercado un poco más, pero hemos ganado. De dónde veníamos hace una semana, ganamos en Vitoria, hemos ganado hoy y nos permite encarar el 2026 con una situación clasificatoria para poder pelear por todo. Ahora tenemos que acompañarlo con la mejora que queremos", añadió.

Alonso apuntó algunas de las cosas a mejorar. "Cuando no tenemos el balón, cuando lo tenemos darle otro ritmo, pero los chicos están haciendo un gran esfuerzo. No me quedo con el nivel de hoy porque sé que en un futuro, cuando recuperemos energía, jugadores, vamos a poder distribuir más para poder mejorar", comentó.

"Se nos están juntando muchos condicionantes, teníamos nueve bajas. Nos está pasando y les está pasando a otros clubes en Europa. Le pongo contexto al momento en el que estamos. Me gustaría empezar a recuperar a la gente, tener más efectivos, jugar no tan al límite. No soy de pedir, estoy preparado para lo que venga", añadió.

Por otro lado, el técnico del Madrid valoró la noche especial para Kylian Mbappé. "Jugadores con esa ambición, esas ganas de cada partido querer tener impacto es muy bueno para el equipo, para los compañeros. Hoy Mbappé empató una marca histórica como la de Cristiano, le felicito por ello y le animo para empezar bien el 2026", terminó.