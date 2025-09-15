Xabi Alonso: "Mbappé es un líder por personalidad, experiencia e influencia en el resto"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró este lunes que el delantero francés Kylian Mbappé es un líder "por personalidad, experiencia e influencia en el resto", antes de confesar que siente "ilusión máxima" por estrenarse en la Champions con el club ante el Olympique de Marsella este martes (21.00) y de afirmar que es "legítimo" que el club defienda sus intereses ante las últimas decisiones arbitrales.

"Con la ilusión máxima que supone jugar la Champions con el Madrid. Si la Champions en todas partes es especial, si cabe para el Madrid un poco más, y que sea en el Bernabéu, con toda la historia que tiene, es más motivante. Empezamos nuestra temporada en competición europea después del inicio de Liga y la gente está con ganas ya de empezar a dar pasos, a seguir creciendo. Mañana tenemos un rival exigente, de alto nivel, y esperamos empezar bien", arrancó el vasco la rueda de prensa.

Alonso defendió que "es un hecho, es incuestionable", que el Real Madrid es el equipo con más Copas de Europa (15), pero también es "un honor, una motivación y una responsabilidad con la que convives, con la que disfrutas". "Y cuando vienes y te pones la camiseta o estás aquí entrenando es para eso y es un privilegio", agregó.

El equipo merengue ha comenzado el curso con pleno de victorias en LaLiga EA Sports y uno de los nombres propios es Mbappé, con el que el técnico tolosarra era "optimista" tras un Mundial de Clubes "un poco 'light'" por la gastroenteritis aguda. "Era optimista con poder conectar, de poder ir poco a poco conociéndonos, y al final ves el jugador que es", elogió.

"Ves la inquietud que tiene por el juego, le gusta mucho el fútbol, le gusta entender las cosas, y cuando las entiende y las siente, florece toda esa calidad individual. Le necesitamos y necesitamos la calidad colectiva del grupo para que luego él pueda hacer lo suyo. Pero necesitamos que el equipo funcione con y sin balón para que ellos hagan las cosas diferentes, pero no tengo ningún mérito", añadió.

Además, comentó que "sin duda" es un líder en el vestuario. "Por personalidad, por experiencia y por la influencia que tiene en el resto es uno de ellos. Y cuando ese grupo es fuerte y se consolida, el resto ya sabe hacia dónde tiene que mirar y a quién tiene que seguir, y Kylian sin duda es uno de ellos", dijo.

"No le veo ansioso. Todos estamos con sensaciones de que esto es un proyecto que está empezando y uno de los objetivos es ganar la Champions. Ojalá más pronto que tarde, ojalá estemos recorriendo el camino correcto para llegar ahí y Kylian es parte del camino, pero no lo he visto ansioso ni hemos hablado de lo que supone la Champions. No hemos hablado de mayo, hemos hablado de lo más cercano", comentó sobre el deseo del francés de levantar un trofeo que no tiene en sus vitrinas.

Además, reconoció que ha hablado con Vinícius Júnior sobre su rol, después de que no haya terminado ninguno de los tres encuentros en los que ha sido titular. "Ante la Real hizo un gran trabajo siendo un jugador menos desde el minuto 30. Fue sustituido en el 70 o así, no eran los momentos más bonitos para jugar para un delantero. Pero se tuvo que sacrificar, lo hizo bien y trabajó para el equipo, fue una victoria de equipo en la que aportaron todos. Y a 'Vini' lo he visto bien y está con buena energía para empezar mañana", valoró.

Precisamente, la expulsión de Dean Huijsen en la primera mitad fue una acción protestada por Alonso a Jesús Gil Manzano desde el banquillo, al entender que no era el último hombre cuando derribó a Mikel Oyarzabal. "Ya hable suficiente y tuve que decir lo que lo que pensaba. Ahora ya es momento de pasar página y mirar hacia la Champions", intentó zanjar, aunque hubo un par de preguntas más sobre el tema arbitral.

"Tampoco quiero ahora que sea un monotema, vamos a pensar en lo de mañana, lo que pasó en Anoeta ya está claro y está ya suficientemente comentado", repitió. "Me siento igual de tranquilo, no tengo ninguna inquietud antes del partido ni de cara a mañana ni cara ni de cara al del próximo sábado en Liga", dijo, aunque reconoció que es "legítimo" que el club defienda sus intereses enviando un informe sobre las últimas decisiones a la FIFA. "Me parece bien", completó.

El técnico del conjunto merengue también tuvo buenas palabras hacia Dani Carvajal, que sigue manteniendo "el gen competitivo" de aquel jugador con el que coincidió en la temporada 2013-14 como jugadores de la plantilla madridista. "Y por eso fue tan importante desde que llegó. No ha cambiado mucho, pero su personalidad, su madurez, su peso, lo que supone ser capitán, el respeto que le tienen los compañeros, ha ido evolucionando", dijo.

"Tiene una influencia positiva sobre el resto muy importante y esos líderes que tenemos que ir no construyendo sino que tienen que ir floreciendo dentro de un vestuario son fundamentales. Carvajal es uno de ellos, hay otros tantos que necesitamos, ese núcleo potente para que tiren del resto, ahora le toca él", señaló sobre el lateral.

Así, recordó su etapa como jugador madridista, "cinco años muy intensos". "Nos costó mucho ganar esa Champions -La 'Décima'-, probablemente sin haberla ganado no me hubiese ido tranquilo. Muchos aprendimos que para ganar hay que perder también y hay que perder, a veces, bastante", reflexionó, después de confirmar que este lunes su entrenamiento se retrasó por un control antidoping realizados por la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD).