Xabi Alonso: "No se ha caído, el equipo sigue compitiendo"

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, dejó claro que su equipo "no se ha caído" y "sigue compitiendo" a pesar del bajón de juego y resultados, después del 2-2 de este domingo ante el Elche, y confió en revertir la situación con su línea de trabajo.

"Es fútbol. Después de una buena dinámica, ahora llevamos resultados que no son los que queríamos. Seguimos sabiendo lo que queremos, no estamos contentos, pero tenemos que pensar en el siguiente partido analizando lo que hemos hecho yo", dijo en rueda de prensa después del empate en el Martínez Valero.

"No se ha caído, el equipo sigue compitiendo. Cada partido es diferente. El resultado, el juego es mejorable. Somos conscientes. El equipo y el espíritu sigue siendo bueno. Cada resultado no favorable suscita las críticas y queremos mejorar", añadió.

Por otro lado, Alonso apuntó que su relación con los jugadores cada día es mejor. "La conexión va mejorando porque cada vez tenemos más trato, nos conocemos mejor, vamos en el mismo barco. El día a día es bueno. Hay que revertir este momento", afirmó.

"Hemos buscado tener amplitud por las dos bandas, en la segunda parte Vini ha entrado dando amplitud también. Ha sido una pena encajar después del 1-1, cuando el momento era para nosotros. A pesar de ello hemos seguido peleando", añadió, explicando que la suplencia del brasileño la habían hablado.

"Él lo entiende, sabía el papel y el impacto que podía tener", explicó. "Analizo después de los partidos todo. Hemos tenido ocasiones y después del 1-1, no haber tenido la continuidad y encajar el 2-1 nos ha hecho un poco de daño. El equipo nunca ha bajado los brazos", terminó.