Xabi Alonso: "Las notas se dan a final de curso, todavía es pronto para hacer valoraciones"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, durante una rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha comentado este viernes que lo más importante es "ganar" y que después viene el "jugar lo mejor posible", pero que todavía están "a mitad de curso", y que "las notas" se dan al final de la temporada, por lo que aun es "pronto para hacer valoraciones".

"Lo primero es ganar y luego jugar lo mejor posible. Las notas se dan a final de curso. Todavía estamos a mitad y es pronto para hacer valoraciones. Además, no es a mí al que me toca ponerme la nota", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga que enfrenta a los blancos ante el Sevilla FC en el estadio Santiago Bernabéu este sábado.

Xabi Alonso apuntó que desde las primeras conversaciones con el club ha tenido "una relación cercana, de confianza, de respeto y de cariño", sabiendo que el proyecto y los objetivos que tienen son parte de "un largo camino". "Habrá momentos buenos, momentos no tan buenos y ahora estamos ante el último partido del año y queremos acabarlo bien para empezar el siguiente con ganas", añadió.

El tolosarra señaló que en el club son conscientes de que "siempre" aspiramos "a todo" y que el objetivo final es ganar. "En ese proceso, el qué queremos hacer, cómo queremos construirlo y cómo queremos llevarlo, es fundamental. En ese sentido estamos todos unidos, desde arriba hasta abajo, desde el presidente hasta el jugador. El esfuerzo que estamos poniendo es incuestionable", subrayó.

A nivel personal, el técnico blanco afirmó estar "bien, con ganas, energía y fuerza". "Este último bloque está siendo un periodo muy exigente. Hemos tenido nueve partidos seguidos y queremos acabarlo bien, para irnos más tranquilos al parón y empezar el 2026 con la fortaleza, la firmeza y las ganas para seguir para adelante", agregó.

Sobre el rival, el Sevilla, explicó que es un equipo "exigente", que "demanda mucho" y que juega con "muchas situaciones de uno contra uno". "Son jugadores que te llevan mucho al duelo, y luego con balón tienen buenos jugadores. Necesitamos un buen partido, jugamos en casa y queremos que la gente disfrute", explicó.

El donostiarra tuvo palabras de elogio para Rodrygo: "Ha sido muy buena noticia todo lo que nos ha aportado en los últimos partidos, el equilibrio que ha dado. Tiene muy buen pie, le da continuidad al juego y se asocia bien, tanto entre líneas como al espacio. Está en buen momento y me alegro mucho por él. Se lo merece".

Con respecto a Vinícius Junior, que no marca en Liga desde el 4 de octubre, confesó que habla. "Estamos trabajando y creo que es cuestión de partidos y de momentos. Ha estado muy cerca de marcar y no tengo duda de que va a llegar. Ojalá sea lo antes posible y pueda hacer en el partido de mañana ante el Sevilla", expresó.

"En algún momento lo hemos hecho, más con Gonzalo, pero Endick también jugó bien el otro día y libera esos espacios a Kilyan Mbappé. Cuando podemos preparar partidos con defensas que están hundidas, que tenemos que acumular más gente en el área, sabemos los movimientos buenos que tienen. Para liberar a Mbappé, Vini, Güler o Bellingham tenemos que combinar las cualidades de los jugadores", reflexionó sobre la posibilidad de que Gonzalo o Endrick acompañen en ataque a Mbappé y Vinícius.