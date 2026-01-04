Xabi Alonso: "Ha sido un partido soñado para Gonzalo"

Xabi Alonso, Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, calificó de "partido soñado" el que firmó Gonzalo García este domingo, con tres goles en la goleada (5-1) al Real Betis en el Santiago Bernabéu, al tiempo que confió en que la afición blanca volverá a aplaudir a Vinícius y no descartó a Kylian Mbappé para la Supercopa.

"Ha sido un partido soñado para Gonzalo. Su primera temporada con el primer equipo, jugar en el Bernabéu y marcar un 'hat-trick'. Estaba con ganas de marcar en el estadio y me alegro mucho por él, por el trabajo que hace a diario, siempre tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo del canterano del Real Madrid y los jugadores que se merecen tener esa oportunidad", dijo en rueda de prensa después del encuentro de Liga.

Alonso fue preguntado por los pitos a Vinícius. "'Vini' ha aportado mucho, ha entrado muy bien, ha sido muy desequilibrante. Es insistente, aporta al equipo, el partido que ha hecho me ha gustado, con todo lo que nos ha dado, va a ser fundamental. Nos vamos a la Supercopa y Vinícius va a ser muy importante. Vinícius es maduro y tenemos que responder. Lo que queremos es dar nuestra mejor versión. Vini es fundamental en el Madrid, volveremos al Bernabéu y seguro que le va a aplaudir", afirmó.

Además, el técnico vasco afirmó que "Mbappe no está totalmente descartado" para la Supercopa y valoró la importancia de empezar el 2026 con victoria. "Ha sido una victoria importante para empezar el año, una victoria merecida, en casa, después de cómo habíamos terminado el año, era importante. Con calma, pero con buenas sensaciones para la Supercopa", comentó.

"Que los cinco goles sean de canteranos es muy buena noticia, por todo el buen trabajo que hacen. El que lo merece tiene la oportunidad, si respondes en el verde es porque has tenido la actitud. El fútbol demanda trabajar en equipo. Gonzalo lo entiende bien, tiene un momento de presión muy bueno, y luego tiene el gol que es fundamental, pero se le añade el trabajo defensivo", añadió.

Por otro lado, Alonso celebró poder contar con Eduardo Camavinga, confiando en que pueda tener continuidad, y elogió también a Rodrygo. "Ayer ganó el Barça, nosotros tenemos que ganar muchos, muchos partidos", terminó.