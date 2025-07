Xabi Alonso: "Toca descansar, resetear, refrescar y empezar desde cero"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, afirmó este miércoles que ahora "toca descansar, resetear, refrescar y empezar desde cero", después de caer eliminados en semifinales del Mundial de Clubes con una derrota frente al Paris Saint-Germain que "duele", pero que servirá al conjunto madridista "como punto de partida para empezar la temporada que viene mejor".

"Toca descansar, resetear, refrescar y empezar desde cero, que me parece una obviedad, pero claro, con este resultado muchos pueden caer en la tentación de empezar con ese lastre, empezar de cero, hacer autocrítica y ver lo que se ha hecho bien, que hay cosas que se han hecho bien en el Mundial, y limpiar todo lo que se haya hecho mal", valoró el técnico en la rueda posterior a la derrota por 4-0 frente al PSG en las semifinales del Mundial de Clubes.

El tolosarra reconoció que la situación tras los dos errores defensivos en los primeros 10 minutos, ya con 2-0 en contra, "era evidentemente complicada". "El PSG es un equipo que está hecho con tiempo. Nosotros todavía estamos empezando y no por querer ir más valiente, vas a ir mejor. Las sensaciones no eran las mejores. La pena ha sido encajar el 3-0 antes del descanso", analizó.

"Nos hemos enfrentado a un rival que está muy bien. Como lo han sufrido otros, hoy lo hemos sufrido nosotros. Están a un nivel bueno y nosotros estamos empezando una nueva etapa, hay mucho margen, muchas cosas que queremos hacer mejor y hoy duele. Tenemos que ser autocríticos, nuestro nivel no ha sido suficientemente bueno. Pero nos dirá cosas para un futuro de cómo queremos desarrollarnos, cómo queremos plantear las cosas para poder competir a un nivel mucho mejor", reflexionó.

Alonso dejó claro que esta derrota pertenece al final de la temporada 2024-2025 y "no es el inicio de la siguiente". "De este partido sacaremos cosas para un futuro, también sacaremos cosas positivas. Creo que, independientemente de hoy, nos vamos mejor equipo. A pesar de que ahora es complicado explicarlo, estoy convencido de que nos va a servir como punto de partida para empezar la temporada que viene mejor", defendió.

"Me voy con certezas y este partido, este campeonato, me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar y de lo positivo que he visto de los jugadores y de todo. Me voy con una composición de lugar de cara a empezar el año que viene, que va a ser diferente por los jugadores que vamos a recuperar, por los cambios que va a haber", agregó.

Tras colocar a Gonzalo García, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior juntos en el once titular, Alonso se mostró "autocrítico" con sus decisiones durante el torneo y con lo que ha podido "fallar". "Que no nos marque demasiado este final para el inicio de la siguiente, creo que va a ser un reinicio totalmente desde cero", reiteró.

"La mala noticia para mí es que no va a ser la última derrota, vamos a perder más veces, tenemos que ganar muchas más veces, pero el que piensa que no va a perder nunca creo que se está engañando. Es lo que toca, hay que aceptarlo, mañana empezamos otra etapa de refrescar un poco las cabezas, que todos lo necesitaremos, y que nos haga el impacto suficiente para que podamos empezar bien, que no lo olvidemos, pero que no nos deje arrastrar demasiado el partido de hoy", apuntó.

El técnico vasco avanzó que quiere "construir un equipo que juegue como una unidad", con "todos involucrados" y "ese sentimiento y ese espíritu". "Hasta aquí hemos llegado, nos hemos quedado en la penúltima estación, duele y bueno pues ahora a ver qué pasa", expresó.

Y ahora sí habló de futuros refuerzos. "Durante el Mundial no hemos hablado demasiado de la composición de la plantilla pero a partir de ahora pues estamos siempre abiertos a poder mejorar. No puedo afinar más, pero sí que aquí siempre estamos con la idea de poder mejorar y margen hay", reveló.

Uno de los futbolistas que protagoniza los rumores sobre su futuro es Rodrygo Goes, que tampoco jugó ni un minuto contra el PSG. "En todo este campeonato no ha habido decisiones de futuro, tampoco hemos rotado demasiado, el contexto que empezaremos será un poco diferente", comentó.

"No es el final deseado, es un poco un final amargo, pero Luka (Modric) no va a ser recordado por el partido de hoy. Será recordado por muchísimos otros partidos grandiosos, porque es una leyenda del fútbol mundial y del Real Madrid. Hemos tenido el placer y el honor de estar con él en el campo y ahora desde la banda. Será recordado por muchas más cosas buenas que por los 25 minutos que ha jugado hoy", concluyó sobre el croata, que abandona el club después de 13 años.