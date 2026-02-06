Xabi Prieto: "El fútbol nos debe una final con nuestra gente y eso es una motivación extra"

Archivo - El ex jugador de la Real Sociedad Xabi Prieto. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex jugador de la Real Sociedad Xabi Prieto ha comentado este viernes que el fútbol le debe al equipo 'txuri urdin' "una final" con su afición, después de que la última en 2020 no tuviera público a causa de la pandemia, y que eso debe ser "una motivación extra", y ha catalogado la eliminatoria de semifinales ante el Athletic Club como "preciosa".

"Los jugadores dicen que el fútbol o la vida le debe a los aficionados de la Real Sociedad el poder disfrutar de una final con nuestra gente, y eso es una motivación extra para que traten de conseguir la clasificación a la final", afirmó el representante institucional de la Real Sociedad presente en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que ha emparejado a los donostiarras con el Athletic Club.

Xabi Prieto apuntó que cualquier rival suponía una eliminatoria "muy complicada", pero que ante el Athletic será "preciosa". "Tener dos derbis vascos en un mes y con la posibilidad de llegar al final creo que es muchísimo aliciente para los jugadores, los aficionados. Ojalá la Real pueda estar en esa final", añadió.

El ex jugador 'txuri urdin' señaló que una de las claves de la eliminatoria será "conseguir un resultado positivo en San Mames", aunque resaltó la distancia temporal que habrá entre la ida y la vuelta. "Pueden pasar muchas cosas en ese mes de espera para el segundo partido. Ahora mismo la Real está con una velocidad muy buena, con muy buenos resultados y hay que aprovechar el miércoles", explicó.

Por último, analizó el efecto de la llegada de Pellegrino Matarazzo: "Ha sido inmediato, son 7 partidos con 'Rino' con 5 victorias y 2 empates. Encima partidos vibrantes, con remontadas, con angustia, con goles en el último minuto. Ha traído un aire fresco, una mentalidad muy positiva, que los jugadores han acogido muy bien. Ojalá pueda durar en el tiempo".