Xavi Hernández: "Ojalá los 'Joâo' sigan así y ya decidiremos"

"El Celta lleva menos puntos de los que merecen, no merecieron perder ante el Mallorca"



BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, celebró el estado de forma y de juego de Joâo Félix y Joâo Cancelo, los dos últimos refuerzos en calidad de cedidos por Atlético de Madrid y Manchester City, y aseguró que confía en que sigan así y que, a final de temporada, decidirán si intentan acometer sus respectivos fichajes o no.

"De momento, bienvenidos los dos y a ver si nos pueden ayudar. Pero ojalá sigan los dos por este camino y ya decidiremos. En su momento vamos a decidir o a hablar con los clubes de pertenencia de los dos futbolistas, pero es muy pronto, ahora mismo es impensable decidir nada", manifestó en rueda de prensa.

"Esto puede dar muchas vueltas pero bueno estamos encantados de tener a Joao Félix, de cómo ha venido, de la actitud que tiene, de cómo nos está ayudando. Creo que él está feliz, está disfrutando, y esto es lo más importante. También veo a Cancelo en la misma situación", reiteró.

De Joâo Félix añadió que les ha ido muy bien por el dinamismo que tiene en cuanto a ataque. "Nos va muy bien por cómo entiende también que tiene que marchar en profundidad, se asocia muy bien. Es un jugador que entre líneas puede ser un centrocampista más y esto nos ayuda muchísimo. Difícilmente pierde el balón en zonas de construcción, cuando tiene que jugar fácil, juega fácil y se beneficia todo el equipo", celebró.

"Se ha visto un Joâo Félix excelente, ¿no? Creo que más allá del talento, que lo tiene, el talento lo ha tenido siempre, el trabajo, cómo lo entiende, cómo es solidario con el grupo, como marca diferencias, la sensación de que está con la felicidad a tope, nos ha venido muy bien. Tanto él como Cancelo nos están ayudando una maravilla, así que sigan en esta línea porque realmente marca la diferencia para el equipo", ahondó sobre el luso.

Por otro lado, también se mostró contento con la conexión con el público en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde juegan de prestado durante las obras en el Spotify Camp Nou. "Es un punto muy importante, nos sentimos como en casa, casi como en el Camp Nou. El ambiente que se está generando es de una harmonía muy cómoda y nos hace estar cómodos, todavía no hemos perdido y hemos jugado con solvencia", celebró.

Este sábado reciben en Montjuïc a un Celta al que respeta y del que recela. "El Celta lleva menos puntos de los que merecen, el otro día no merecieron perder en casa ante el Mallorca. Está bien trabajado, Benítez domina mucho el aspecto defensivo. El año asado nos costó ganarles y esperamos ante nuestra afición ganar, para nosotros es importante ganar en casa y sentirnos bien", apuntó.

De cara al futuro, no quiso lanzar "las campanas al vuelo" en cuanto a hablar de títulos. "Bueno, no voy a ganar nada diciendo que puede ser una gran temporada. Esto va de competir mañana, el martes, el viernes, otra vez en Porto el miércoles, en Granada. Esto es así, hay que ir paso a paso, sin lanzar las campanas al vuelo. Lógicamente hay que analizar que llevamos dos partidos excelentes, pero ahora el objetivo principal es mantener el nivel de juego y de resultados y luego ya hablaremos. Vaticinar cosas no sirve de nada", aseguró.

"Siempre es importante verte líder y verte ahí arriba en la clasificación. Ahora mismo no lo somos, estamos a dos puntos del líder que es el Real Madrid y bueno, si ganamos mañana también le metemos algo de presión, es así, pero hay que ganar mañana, hay que hacer un buen partido y luego esperaremos a ver qué hacen los rivales", comentó sobre jugar antes que Real Madrid y Atlético de Madrid, que disputan el derbi de la capital.

En cuanto a sus jugadores, se mostró encantado con el alta médica de Ronald Araujo. "Es una figura importantísima para nosotros, es vital, aparte de ser un defensa extraordinario, ya es un de los capitanes, es líder, es un corrector espectacular de la manera que juguemos, es fundamental para mí, fundamental. Sí, irá entrando, evidentemente, irá entrando poco a poco, sale de una lesión pero está muy bien", comentó sobre el central uruguayo.

"Pedri está con los rehabilitadores, está muy bien, tiene buenas sensaciones, está haciendo un trabajo brutal en la recuperación, él es consciente de que quiere estar, quiere participar y más ahora cómo está el equipo. Creo que si estuviera bien disfrutaría, por lo tanto es muy necesario, vamos a ver, sus sensaciones marcarán, lo decimos siempre en el comunicado pero es así, al final queremos que se sienta bien al 100% y cuando esté pues volverá", abortó sobre la recuperación del centrocampista canario.