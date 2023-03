Xavi: "Para mí el Madrid sigue siendo favorito"

"Son ciclos y ahora intentamos igualar al Madrid, que lleva muchos títulos en Europa"



BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que el Real Madrid es "favorito" en las semifinales de la Copa del Rey que enfrentan a ambos equipos, si bien aclaró que saldrán a ganar en el Santiago Bernabéu y que la eliminatoria se decidirá salvo sorpresa en la vuelta en el Spotify Camp Nou, en un duelo para el que podría recuperar a Lewandowski, Pedri o Dembélé, ahora bajas de importancia.

"Es una semifinal de Copa, con el añadido de que es un Clásico. Para nosotros es un título. Para mí el Madrid sigue siendo favorito porque es actual campeón de Copa y 'Champions'. Creo que son favoritos ellos independientemente de las bajas y Supercopa, donde estuvimos muy bien. Ellos llegan en buen momento, pese al empate contra el Atlético, y creo que es favorito el Madrid", reiteró en rueda de prensa.

Para Xavi, su Barça es todavía un equipo en construcción. "Sí que ganamos un título y contra el Madrid y con un fútbol extraordinario, pero el Madrid es el Madrid y está compitiendo en 'Champions'. Es favorito, pero tenemos personalidad y jugadores para hacerles daño y lo hemos demostrado. Visualizo una eliminatoria muy igualada", manifestó.

Para intentar ganar, cree que deben ser "más equipo que nunca" en ataque y en defensa. "Debemos tener el balón y ser protagonista con el balón, minimizar las pérdidas porque ellos te hacen ocasiones en transición. Es un partido que tenemos que controlar con la pelota, tenemos que jugar en campo contrario. Es un partido de modelo de juego, como hicimos en la Supercopa", comentó.

Y por ello planteará un partido al de esa Supercopa que ganaron por 3-1. "Es un rival muy duro, en momentos no te dominan pero tienen transiciones en las que sí dominan y en dos o tres toques se te plantan en tu portería. Es un rival muy difícil, ya lo sufrimos en Liga que nos ganaron bien, pero nosotros les ganamos bien en la Supercopa", recordó.

"Son dos partidos, estamos muy contentos de estar aquí, y es totalmente diferente a LaLiga y Liga Europa. Creo que se decidirá todo en el Camp Nou pero saldremos a ganar y a mostrar nuestra personalidad, es una oportunidad de oro de ganar otro título. Daremos el cien por cien y el objetivo de mañana es ganar el partido", matizó, pese a dar el favoritismo al eterno rival.

Y del equipo blanco destacó el buen momento de Vinicius. "Está marcando diferencias, es un jugador excepcional. Ha añadido gol a su fútbol, es determinante para el Real Madrid. Es un futbolista diferencial y está a un nivel muy alto, mucho", comentó.

Para este choque de ida, sin Robert Lewandowski, Pedri ni Ousmane Dembélé, el gol podría ir caro. Eso sí, recupera a Ansu Fati. "Volvió hoy a entrenar, se siente bien y está con buenas sensaciones. Le veo motivado y feliz, debe ser importante para mañana", manifestó.

"El aspecto mental se trabaja a diario. Es otra competición, hacemos borrón y cuenta nueva. En esta Copa hemos estado muy bien y es una oportunidad de ganar un título. Tenemos que dar el cien por cien pese a las bajas, es una buena oportunidad para reaccionar", alegó en este sentido.

A nivel personal, el técnico acude al Bernabéu "con ganas". "Siempre me motiva ir al Bernabéu. Me encanta ir allí y tratar de hacer buenos partidos y quitarles el balón. Me motiva mucho más que otro tipo de partido, me pone este partido. Me encantaría ir a jugar y tocar balón pero no puedo, por eso les digo a mis jugadores que se atrevan porque ganar en el Bernabéu es una sensación muy bonita", señaló, sincero.

Además, su balance general es bueno. "Estamos en semis de Copa, líderes en LaLiga con 7 puntos, hemos ganado la Supercopa y en Europa hemos competido, pese a quedar eliminados. La película está siendo bastante buena, hemos dado la cara y hemos sido muy pocas veces inferior al rival. En LaLiga seguimos en la lucha. El balance tiene que ser positivo", argumentó.

"Sería importante para nosotros, ganar, demostrar buenas sensaciones, ganar, jugar bien, pero tienes un Madrid muy fuerte. Será un partido muy competido y quedará otro en abril en el Camp Nou. Intentaremos tener el partido controlado y el dominio", valoró.

"El 'ay, ay, ay' solo puede traer cosas negativas. Dentro tenemos la mentalidad de ganar. Mañana saldremos a competir cara a cara y a intentar ganar. Saldremos a mostrar nuestra personalidad. Pero yo estoy eufórico viniendo de donde veníamos. Hemos ganado la Supercopa y podemos ganar Liga y Copa; a por ello", concluyó.

En cuanto al 'Caso Negreira' y que la RFEF y CTA hagan una rueda de prensa el jueves, a horas del partido, se mostró cauto. "De los árbitros que lo hagan de la mejor manera posible. Mi sensación estando en el Barça es que los árbitros no nos han ayudado. No me gusta ganar con trampas, ya lo he dicho muchas veces", reiteró.