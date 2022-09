Xavi: "No ha pasado ninguna desgracia y era lo más importante, una vida está por encima del fútbol"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, señaló este sábado que "lo más importante" era que no pasara "ninguna desgracia" con el aficionado que sufrió un problema de salud en las gradas del Nuevo Mirandilla, lo que obligó a detener el encuentro en el Cádiz y el Barça, porque "la vida de una ser humano está por encima del fútbol".

"Es una vida humana, estábamos todos pendientes de que se pudiera reanimar. No ha pasado ninguna desgracia y era lo más importante, la vida de un ser humano está por encima del fútbol", afirmó el técnico en la rueda de prensa posterior a la victoria (0-4) ante el Cádiz de la quinta jornada de LaLiga Santander.

En el minuto 82 del partido entre ambos conjuntos se paró el juego en el Nuevo Mirandilla, por un problema de salud de un aficionado en la grada. El equipo médico estuvo atendiendo a la persona, que necesitó un desfibrilador, trasladado por el portero del Cádiz Jeremías Ledesma. Una situación "accidentada" y "atípica" para Xavi.

"Nos llegaban informaciones... Al final se ha podido reanimar y el fútbol está por debajo de cualquier ser humano. Las tres partes estábamos de acuerdo con reanudar el partido. Es una situación atípica, es una vida humana y tenemos que estar por encima de todo esto. Le deseamos que se recupere lo antes posible", explicó.

El entrenador azulgrana insistió en que solo deseaban "que reanimaran al hombre y no pasara una desgracia". "Hemos preguntado al árbitro que sucedía en el que caso de que pasara, por suerte no ha pasado nada. Si hubiera pasado algo, hubiéramos suspendido el partido. El árbitro ha estado sensacional, no ha habido problema para reanudar, era un tema de sentido común", elogió la gestión del colegiado.

Preguntado por el partido, Xavi aplaudió la actuación de los nueve jugadores que entraron como titulares y no lo fueron el pasado miércoles en Champions ante el Viktoria Plzn. "Han estado muy bien, esta será una tónica durante la temporada, jugando cada tres días es importante estar a un nivel físico importante. Aunque no hubiera sido el Bayern, hubiésemos hecho lo mismo", explicó el técnico, sobre el próximo compromiso europeo ante los alemanes.

"No hemos generado tanto como esperábamos, y en estos partidos la clave es abrir la lata. Si la de Raphinha no va al palo y entra cambia la película. Luego entra al ansiedad y todo se complica, pero les hemos desgastado, hemos tenido paciencia. Nos falta un poco entender cuando hay que intentar el último pase, estamos contentos con el resultado, no ha sido un partido excelente, pero estamos contentos", añadió.

Finalmente, recalcó que fueron "justos vencedores" del partido, debido a su superioridad respecto al rival. "El Cádiz nos ha complicado en pelota parada, habíamos hablado que si nos adelantábamos pronto sería más sencillo, pero hemos sido superiores. En la primera parte no estuvimos muy bien, pero creo que en líneas generales no jugamos mal. La segunda parte fue mucho mejor y al marcar ya fue diferente. Estoy muy contento con todos los jugadores", concluyó.